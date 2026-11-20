जागरण संवाददाता, अमृतसर। सुल्तानविंड रोड पर नशे में धुत एक पुलिस हवलदार की कार ने स्कूल से घर लौट रही 12 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद बच्ची कार के नीचे फंस गई। मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक को घेरकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपित की पहचान हवलदार अमृतपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कार कब्जे में ले ली है।

प्रत्यक्षदर्शियों और अंबेडकर समाज दल के यूथ प्रेसिडेंट राहुल सोरी के अनुसार, हादसे के समय हवलदार नशे की हालत में था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसे उल्टियां हो रही थीं।

शराब की बोतल, सिगरेट और लाइटर बरामद लोगों ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें से शराब की बोतल, सिगरेट और लाइटर बरामद हुए। राहुल सोरी ने कहा कि आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करवाने वाली पुलिस के कर्मचारी का इस तरह नशे में वाहन चलाना गंभीर मामला है।

परिवार किराये के मकान में रहता है और परिवार के सदस्य दिव्यांग हैं। ऐसे में बच्ची के उपचार का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से बच्ची का उपचार निशुल्क करवाने और हवलदार को तत्काल निलंबित करने की मांग की। अंबेडकर समाज दल ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े रहने की बात कही है।