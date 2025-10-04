Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में पुलिस ने किया हेरोइन और हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

    By naveen rajput Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    अमृतसर देहात पुलिस ने हेरोइन और हथियारों के तस्कर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम हेरोइन दो पिस्तौल और ड्रग मनी बरामद हुई है। थाना मेहता पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 किलो 596 ग्राम हेरोइन बरामद की। वहीं जंडियाला गुरु पुलिस ने गगनदीप सिंह और सन्नी को हेरोइन और हथियारों के साथ पकड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस ने हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने वाले विभिन्न गिरोह के चार सदस्यों को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया है।

    आरोपितों के कब्जे से एक किलो और सात सौ ग्राम हेरोइन, दो पिस्तौल, एक भार तोलने वाला कांटा, चार कारतूस और एक हजार रुपये ड्रग मनी बरामद कर केस दर्ज कर लिए गए हैं। एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना मेहता की पुलिस ने खब्बे राजपूतां गांव निवासी कुलदीप सिंह और गुरदासपुर जिले के कादियां थाने के अधीन पड़ते गांव बसरावां निवासी अभीदीप सिंह को गिरफ्तार किया है।

    आरोपितों के कब्जे से एक किलो और 596 ग्राम हेरोइन, एक इलेक्ट्रानिक तराजू और एक बाइक बरामद कर केस दर्ज कर लिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को रास्ते में ही धर लिया। तलाशी के दौरान उक्त मात्रा में हेरोइन और तराजू बरामद किया गया।

    अन्य मामले में थाना जंडियाला गुरु की पुलिस ने ज्योतिसर कालोनी निवासी गगनदीप सिंह उर्फ गजनी और मोहल्ला शेखुपुरा गांव निवासी सन्नी को काबू कर उनके कब्जे से सौ ग्राम हेरोइन, दो पिस्तौल, चार कारतूस और एक हजार रुपये ड्रग मनी बरामद की है।