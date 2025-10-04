अमृतसर में पुलिस ने किया हेरोइन और हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

अमृतसर देहात पुलिस ने हेरोइन और हथियारों के तस्कर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम हेरोइन दो पिस्तौल और ड्रग मनी बरामद हुई है। थाना मेहता पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 किलो 596 ग्राम हेरोइन बरामद की। वहीं जंडियाला गुरु पुलिस ने गगनदीप सिंह और सन्नी को हेरोइन और हथियारों के साथ पकड़ा।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस ने हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने वाले विभिन्न गिरोह के चार सदस्यों को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से एक किलो और सात सौ ग्राम हेरोइन, दो पिस्तौल, एक भार तोलने वाला कांटा, चार कारतूस और एक हजार रुपये ड्रग मनी बरामद कर केस दर्ज कर लिए गए हैं। एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

थाना मेहता की पुलिस ने खब्बे राजपूतां गांव निवासी कुलदीप सिंह और गुरदासपुर जिले के कादियां थाने के अधीन पड़ते गांव बसरावां निवासी अभीदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से एक किलो और 596 ग्राम हेरोइन, एक इलेक्ट्रानिक तराजू और एक बाइक बरामद कर केस दर्ज कर लिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को रास्ते में ही धर लिया। तलाशी के दौरान उक्त मात्रा में हेरोइन और तराजू बरामद किया गया।