दशहरा पर पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम! पाकिस्तान से आए हथियार और हेरोइन बरामद; 12 आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, अमृतसर। पंजाब पुलिस ने वीरवार को पाकिस्तान से जुड़े एक तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। गिरोह में शामिल पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है।

पुलिस ने इनसे 12 आधुनिक पिस्तौल और डेढ़ किलो हेरोइन बरामद की है। गिरफ्तार लोगों में 22 वर्षीय जोबन सिंह, 19 वर्षीय करणदीप सिंह उर्फ पंडित और 18 वर्षीय अजयपाल सिंह शामिल हैं, जो तरनतारन के गांव माड़ी मेघा के निवासी हैं।

वहीं, 18 वर्षीय जशनप्रीत सिंह गांव रानिया अमृतसर का रहने वाला है। इनमें एक 16 वर्षीय नाबालिग भी है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि जोबन सिंह और जशनप्रीत सिंह पाकिस्तानी तस्करों के साथ सीधे संपर्क में थे।

वे वॉट्सऐप के माध्यम से हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करते थे। इन हथियारों का उपयोग पंजाब में गैंगवार को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था। पुलिस ने संदिग्ध जोबन सिंह, करणदीप सिंह और अजयपाल सिंह को गेट हकीमा इलाके में एक नाके पर गिरफ्तार किया, जिनके पास से पांच पिस्तौलें बरामद हुईं।

पूछताछ के बाद इनके बाकी के साथियों को सात पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान स्थित तस्कर ड्रोन के जरिये सीमा पर हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप गिराते थे। जिसे बाद में ये आरोपित उठाकर आगे सप्लाई करते थे। इस मामले में अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

सीमा पर एक माह में 86 किलो हेरोइन, 81 पिस्तौल व 2390 कारतूस बरामद बाढ़ में दरिया के तेज बहाव के कारण भारत-पाक सीमा पर लगी तारबंदी (फेंसिंग) कई स्थानों पर बह गई है। इसकी आड़ में पाकिस्तान ने कई बार हथियारों और हेरोइन की खेप सीमा पर भेजी।