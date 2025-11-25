Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान की नापाक साजिश फेल! पंजाब बॉर्डर पर BSF ने हेरोइन, पिस्टल और हेक्साकॉप्टर किए बरामद

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:11 PM (IST)

    पंजाब सीमा पर बीएसएफ ने नशा और हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। फाजिल्का में तस्करों की निशानदेही पर पिस्टल और हेरोइन बरामद हुई। तरनतारन में हेक्साकाप्टर मिला, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान से हथियार गिराने में होता था। अमृतसर और फाजिल्का में ड्रोन और हेरोइन भी बरामद की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब बॉर्डर पर पिस्टल, ड्रोन, हेक्साकाप्टर और 6.5 किलो हेरोइन बरामद (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सीमा पर नशा व हथियार तस्करी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। बीते 24 घंटों में बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से पिस्टल, भारी मात्रा में गोला-बारूद, हेरोइन, दो ड्रोन और एक असेंबल्ड हेक्साकॉप्टर बरामद किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल बीएसएफ द्वारा फाजिल्का के गांव टाहलीवाला में कुछ समय पूर्व दो तस्करों को पकड़ा था। इनकी निशानदेही के आधार पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। गांव चक टाहलीवाला में उनके फरार साथी के घर से एक पिस्टल, चार मैगजीन, 12 कारतूस, दस पैकेट हेरोइन ( 5.445 किलोग्राम बरामद की गई।

    बीएसएफ की खुफिया जानकारी पर तरनतारन जिले के गांव हवेलियां के पास खेत में तलाशी अभियान चलाया गया। यहां से एक असेंबल्ड हेक्साकॉप्टर बरामद हुआ, जिसका उपयोग पाकिस्तान से मादक पदार्थ व हथियार गिराने में किया जाता था।

    गांव चक अल्लाबख्श अमृतसर में बीएसएफ ने सीमा बाड़ से आगे खेतों में तलाशी दौरान डीजेआई एआईआर 3 ड्रोन बरामद किया। ड्रोन के साथ एक पैकेट भी मिला, जिसमें पिस्टल के पार्ट्स पाए गए।

    पुख्ता सूचना के आधार पर बीएसएफ ने फाजिल्का जिले के गांव धानी फूला सिंह के खेतों से डीजेआई मैविक 4 प्रो ड्रोन, एक पैकेट हेरोइन 1.065 किलोग्रामबरामद किया।