पाकिस्तान की नापाक साजिश फेल! पंजाब बॉर्डर पर BSF ने हेरोइन, पिस्टल और हेक्साकॉप्टर किए बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सीमा पर नशा व हथियार तस्करी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। बीते 24 घंटों में बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से पिस्टल, भारी मात्रा में गोला-बारूद, हेरोइन, दो ड्रोन और एक असेंबल्ड हेक्साकॉप्टर बरामद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल बीएसएफ द्वारा फाजिल्का के गांव टाहलीवाला में कुछ समय पूर्व दो तस्करों को पकड़ा था। इनकी निशानदेही के आधार पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। गांव चक टाहलीवाला में उनके फरार साथी के घर से एक पिस्टल, चार मैगजीन, 12 कारतूस, दस पैकेट हेरोइन ( 5.445 किलोग्राम बरामद की गई।