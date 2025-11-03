जल्द पूरा होगा पट्टी-फिरोजपुर रेलवे मार्ग प्रोजेक्ट, रवनीत बिट्टू का तरनतारन को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा

जागरण संवादादता, तरनतारन। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि लंबे समय से लंबित पड़े पट्टी-फिरोजपुर रेलवे मार्ग का प्रोजेक्ट जल्द पूरा करवाया जाएगा, जिस पर 764 करोड़ रुपये की राशि खर्च आएगी। ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही तरनतारन व फिरोजपुर जिले के विकास के कई रास्ते खुलेंगे, क्योंकि इस मार्ग से व्यापार के अवसर रेलवे के माध्यम से बढ़ने है। तरनतारन में प्रेसवार्ता मौके रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पंजाब के 36 हजार 703 घरों का प्रपोजल बनाकर भेजा गया है। जबकि पंजाब को 587 करोड़ रुपये की राशि जारी हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से 2447 घरों के पुर्नःनिर्माण के लिए प्रपोजल तैयार की थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 40 करोड़ की राशि जारी की। इसके अलावा 70 करोड़ का गेहूं का बीज मुहैया करवाया। एक हजार क्विंटल बीज आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने मोदी सरकार को सिख हितैषी करार देते हुए कहा कि केंद्र की सरकार में हरदीप सिंह पुरी को बतौर सिख मंत्री लिया। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद मुझे इस लिए मंत्री लिया कि मैं पगड़ीधारक हूं।

1984 सिख दंगों के आरोपितों को सजाएं दिलाने में भाजपा ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही दंगा पीड़ितों के परिवारों को दिल्ली और हरियाणा में नौकरियां भी दी गई। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह पर सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा की गई टिप्पणी का कड़ा नोटिस लेते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि देश के सामूहिक दलित भाईचारे का मजाक उड़ाया गया है।

उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनावों में भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी, इससे पहले तरनतारन उप-चुनाव में हरजीत सिंह संधू की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग द्वारा प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए खालिस्तान का नाम लेकर भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। जबकि पंजाब के लोग शांति चाहते है।