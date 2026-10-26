रेलगाड़ियों की लेटलतीफी से गुस्साए यात्री, हरियाणा में ट्रैक पर किया हंगामा; पंजाब में देरी से पहुंचीं ट्रेनें

जागरण संवाददाता, अमृतसर। ट्रेनों के लगातार देरी से चलने के कारण सोमवार को यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। कुरुक्षेत्र से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन को होलंबी कलां स्टेशन पर काफी देर तक रोके रखे जाने से नाराज यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए यात्री हरियाणा के होलंबी रेलवे स्टेशन पर पटरी पर उतर आए और उन्होंने दोनों दिशाओं के रेल यातायात को जाम कर दिया।

ट्रेन संख्या 12029 शताब्दी एक्सप्रेस के देरी से पहुंचने के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहा। वहीं, शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। शान-ए-पंजाब देरी से पहुंची दोपहर 2:45 बजे तक शान-ए-पंजाब ब्यास से पीछे थी। इस ट्रेन का अमृतसर से नई दिल्ली के लिए निर्धारित प्रस्थान समय दोपहर 3:10 बजे है, लेकिन देरी के चलते इसके शाम चार बजे के बाद रवाना होने की संभावना है। ऐसे में वापसी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।