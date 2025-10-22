खडूर साहिब में प्रशासन ने छेड़ी पराली प्रबंधन की मुहिम, तहसीलदार और कृषि विभाग ने किसानों को सौंपा सुपर सीडर
खडूर साहिब में पराली प्रबंधन को लेकर तहसीलदार सीमा शर्मा और क्लस्टर अधिकारी डॉ. यादविंदर सिंह ने किसानों के साथ बैठकें कीं। कृषि विभाग ने किसानों को मशीनरी उपलब्ध करवाई है। प्रशासन किसानों से पराली न जलाने की अपील कर रहा है। सुपर सीडर व बेलर प्राथमिकता से दिए जा रहे हैं। प्रगतिशील किसान दूसरों को जागरूक कर रहे हैं और जिला प्रशासन उनका समर्थन कर रहा है।
जागरण संवाददाता, खडूर साहिब। पराली प्रबंधन को लेकर तहसीलदार सीमा शर्मा व क्लस्टर अधिकारी डा यादविंदर सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा करते किसानों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने किसानों को आवश्यक कृषि मशीनरी उपलब्ध करवा दी है। पुलिस विभाग सहित पूरा प्रशासन गांव-गांव जाकर किसानों से मिल रहा है व उन्हें पराली न जलाने की अपील कर रहा है।
तहसीलदार सीमा शर्मा ने कहा कि दीवाली पर भी सिविल व पुलिस विभाग की टीमें ड्यूटी पर तैनात थीं, ताकि पराली को आग लगाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। किसानों को पराली प्रबंधन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। सुपर सीडर व बेलर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
जिले के ज़्यादातर गांवों में प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से पराली नहीं जलाई है, जो दूसरे किसानों को भी पराली न जलाने के फायदों बाबत जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी उन प्रगतिशील किसानों के साथ खड़ा है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने व समाज कल्याण में योगदान दे रहे हैं।
