खडूर साहिब में प्रशासन ने छेड़ी पराली प्रबंधन की मुहिम, तहसीलदार और कृषि विभाग ने किसानों को सौंपा सुपर सीडर

जागरण संवाददाता, खडूर साहिब। पराली प्रबंधन को लेकर तहसीलदार सीमा शर्मा व क्लस्टर अधिकारी डा यादविंदर सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा करते किसानों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने किसानों को आवश्यक कृषि मशीनरी उपलब्ध करवा दी है। पुलिस विभाग सहित पूरा प्रशासन गांव-गांव जाकर किसानों से मिल रहा है व उन्हें पराली न जलाने की अपील कर रहा है।

तहसीलदार सीमा शर्मा ने कहा कि दीवाली पर भी सिविल व पुलिस विभाग की टीमें ड्यूटी पर तैनात थीं, ताकि पराली को आग लगाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। किसानों को पराली प्रबंधन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। सुपर सीडर व बेलर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।