30 साल बाद रिहा हुए तीन पाकिस्तानी कैदी, 10 KG हेरोइन के साथ हुए थे गिरफ्तार, वाघा बॉर्डर से हुई वतन वापसी
पंजाब की जेलों में 30 साल बिताने के बाद तीन पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया। उन्हें 10 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते वे पाकिस्तान लौट गए। सजा पूरी होने के बाद उन्हें मानवीय आधार पर रिहा किया गया। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के अटारी-वाघा बॉर्डर पर शनिवार को भारत सरकार ने पाकिस्तान के तीन नागरिकों को रिहा कर पाक रेंजर्स के हवाले कर दिया। रिहा किए गए कैदियों में पंजाब प्रांत का निवासी मोहम्मद इकबाल भी शामिल है, जो करीब 30 साल से भारतीय जेलों में सजा काट रहा था।
मोहम्मद इकबाल को 18 साल की उम्र में गुरदासपुर में 10 किलो हेरोइन के साथ NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे 30 साल कैद की सजा सुनाई थी।
इकबाल ने रिहाई के मौके पर कहा– मेरे लिए आज ईद जैसा दिन है। जिंदगी के 30 साल जेल में खत्म हो गए। मेरी गलती और लालच ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि गलत रास्ते पर कभी मत चलो। इकबाल ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी।
तीन कैदी भेजे गए पाकिस्तान
प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि भारत सरकार ने तीनों पाकिस्तानी कैदियों- मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद रमजान सहित एक अन्य को रिहा किया है। इनमें से दो राजस्थान की जेलों से और एक को दिल्ली पुलिस के जरिए बॉर्डर तक लाया गया है। सभी कैदियों के दस्तावेज, कस्टम और इमीग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर उन्हें पाक रेंजर्स के सुपुर्द किया जाएगा।
