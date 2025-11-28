30 साल बाद रिहा हुए तीन पाकिस्तानी कैदी, 10 KG हेरोइन के साथ हुए थे गिरफ्तार, वाघा बॉर्डर से हुई वतन वापसी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के अटारी-वाघा बॉर्डर पर शनिवार को भारत सरकार ने पाकिस्तान के तीन नागरिकों को रिहा कर पाक रेंजर्स के हवाले कर दिया। रिहा किए गए कैदियों में पंजाब प्रांत का निवासी मोहम्मद इकबाल भी शामिल है, जो करीब 30 साल से भारतीय जेलों में सजा काट रहा था।

मोहम्मद इकबाल को 18 साल की उम्र में गुरदासपुर में 10 किलो हेरोइन के साथ NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे 30 साल कैद की सजा सुनाई थी। इकबाल ने रिहाई के मौके पर कहा– मेरे लिए आज ईद जैसा दिन है। जिंदगी के 30 साल जेल में खत्म हो गए। मेरी गलती और लालच ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि गलत रास्ते पर कभी मत चलो। इकबाल ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी।