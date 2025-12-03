Language
    पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारों में दर्शन करेंगे पंजाबी, SGPC ने शुरू किया प्रोसेस, फटाफट जमा कराएं पासपोर्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से पासपोर्ट जमा करने का आग्रह किया है। एसजी ...और पढ़ें

    पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारों में दर्शन करेंगे पंजाबी (File Photo)


    डिजिटल डेस्क, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खालसा साजना दिवस (बैसाखी) के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन के लिए भेजे जाने वाले जत्थे की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी क्रम में श्रद्धालुओं से 25 दिसंबर 2025 तक पासपोर्ट जमा करवाने की अपील की गई है।

    हर वर्ष की तरह इस बार भी शिरोमणि कमेटी खालसा साजना दिवस से संबंधित समारोहों में भाग लेने हेतु श्रद्धालुओं का जत्था गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब, पाकिस्तान भेजेगी।

    खालसा साजना दिवस पर जाएंगे पाकिस्तान

    एसजीपीसी के सचिव सरदार प्रताप सिंह ने बताया कि अप्रैल 2026 में खालसा साजना दिवस के मौके पर सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान भेजा जाएगा। यह जत्था गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में मुख्य समारोह में शामिल होने के साथ-साथ पाकिस्तान में स्थित अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के भी दर्शन करेगा।

    उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु इस जत्थे में शामिल होना चाहते हैं, वे अपने पासपोर्ट 25 दिसंबर 2025 तक एसजीपीसी के कार्यालय यात्रा विभाग में जमा करवा सकते हैं। सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि आवेदन करने वाले श्रद्धालुओं को अपने क्षेत्र के एसजीपीसी सदस्य की सिफारिश लाना अनिवार्य है।

    ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी

    इसके साथ ही पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। उन्होंने संगत से अपील की कि समय सीमा के भीतर अपने पासपोर्ट जमा करवाएं, ताकि वीजा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।