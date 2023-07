पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां असुरक्षित हैं। एक बार फिर सिंध प्रांत से मतांतरण का मामला सामने आया है। यहां 13 वर्षीय हिंदू बच्ची को अगवा कर जबरन इस्लाम कुबूल करवाया गया। वहीं एक अन्य घटना में सिंध के घोटली जिले की हिंदू महिला राधिका का सलीम मुश्ताक नामक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। राधिका का मौलवी की उपस्थिति में मतांतरण किया गया।

पाकिस्तान में असुरक्षित हिंदू बेटियां, 13 वर्षीय बच्ची को अगवा कर जबरन कुबूल करवाया इस्लाम

अमृतसर, जागरण संवाददाता। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का लगातार मतांतरण किया जा रहा है। इस बार पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली 13 वर्षीय हिंदू लड़की सना मेघवार का छह लोगों ने अपहरण किया। सना अपनी मां के साथ बाजार से लौट रही थी। कार से उतरे अपहरणकर्ताओं ने मां-बेटी को बुरी तरह पीटा और सना को कार में बिठाकर ले गए। उसे इस्लाम कुबूल करवाया है। अपहरणकर्ताओं में एक की पहचान स्थानीय जमींदार शेख इमरान के रूप में हुई है। पंजाब के अमृतसर में रहने वाले शिवसेना नेता जयगोपाल लाली को उक्त जानकारी पाकिस्तान में रहने वाले उनके साथी ने दी है। लाली ने बताया कि सना की मां प्रेम मेघवार ने वारदात की सूचना थाना नजरपुरा को दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर ही नहीं पहुंची। प्रेम मेघवार का आरोप है कि शेख इमरान के तीन बेटे हैं, ऐसे में उन्हें डर है कि उनकी बेटी का मतांतरण कर उनके बेटों में से किसी एक से उसकी शादी कर दी जाएगी। मतांतरण की एक और घटना एक अन्य घटना में सिंध के घोटली जिले की हिंदू महिला राधिका का सलीम मुश्ताक नामक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। राधिका का मौलवी की उपस्थिति में मतांतरण किया गया। इसके बाद उसको उसके परिवार से भी मिलवाया गया। साथ ही यह धमकी दी गई कि यदि वह स्वेच्छा से इस्लाम में रहकर उसके साथ निकाह करती है तो ठीक है, अन्यथा उसके पूरे परिवार को इसका भुगतान देना होगा। मतांतरण के बाद राधिका को फिजा नाम दिया गया। अपरणकर्ता ने कहा कि फिजा के परिवार को इस्लाम अपनाने का सम्मान करना होगा। उसके निकाह में भी परिवार शामिल हो। अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। इस घटना के बाद पंजाब सहित भारत के हिंदुओं में रोष है। लाली का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार, अनाचार व दुराचार हो रहा है। भारत सरकार इस मामले को तुरंत पाकिस्तान के समक्ष उठाए।

Edited By: Rajat Mourya