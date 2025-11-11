Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3 महीने पहले मंगवाई एके-47, अब 4 ग्लॉक पिस्टल के साथ गिरफ्तार; पाकिस्तानी तस्कर के संपर्क में था

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    फिरोजपुर और अमृतसर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर में पकड़े गए आरोपियों से ऑस्ट्रिया निर्मित पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए, जबकि अमृतसर में आरोपियों के पास से भी पिस्तौल और मैगजीन मिलीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    3 महीने पहले मंगवाई एके-47, सांकेतिक फोटो

    जागरण टीम, फिरोजपुर/अमृतसर। पुलिस ने अवैध हथियारों सहित दो आरोपितों को फिरोजपुर से गिरफ्तार किया है, जिनसे .9 एमएम की चार ग्लाक पिस्तौल आस्ट्रिया मेड और चार कारतूस व एक बाइक बरामद हुई है।

    वहीं अमृतसर में भी दो आरोपित पकड़े हैं जिनसे एक ग्लाक पिस्तौल, तीन मैगजीन और पांच कारतूस बरामद किए हैं। फिरोजपुर में पकड़े आरोपितों की पहचान 21 वर्षीय गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी और 26 वर्षीय विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी फाजिल्का के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते जुलाई माह में पुलिस ने पाकिस्तान से भेजी एक एके 47 राइफल भी बरामद की थी, जो विक्रमजीत ने मंगवाई थी। विक्रमजीत के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है। आरोपित विक्रमजीत के पाकिस्तानी तस्कर सिकंदर के संबंध पाए गए हैं। एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि मंगलवार को जीरा में नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों की तलाशी ली तो उनसे हथियार बरामद हुए।

    दोनों युवक लंबे समय से अवैध हथियार खरीदने-बेचने के गिरोह से जुड़े थे।वहीं अमृतसर में पकड़े आरोपितों की पहचान हरप्रीत सिंह, निवासी गुरदासपुर और नवप्रीत सिंह निवासी अमृतसर के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपित ब्रिटेन में रहते हैंडलर के कहने पर काम कर रहे थे।

    आरोपित राज्य में आतंक और अशांति फैलाने के उद्देश्य से लक्षित हत्याओं की योजना बना रहे थे। इससे पहले भी इसी माड्यूल से जुड़े दो सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे एक हथगोला और एक पिस्तौल बरामद हुई थी। उन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई।