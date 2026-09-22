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OPD List: 22 सितंबर को पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेंगे जांच

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मंगलवार, 22 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीज विभिन्न विभागों ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब के 5 प्रमुख अस्पतालों में 22 सितंबर को ओपीडी सेवाएं।

  2. अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, बठिंडा के अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध।

  3. मरीज अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर की उपलब्धता जांचें।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब  के 5 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मंगलवार, 22 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर, रजिंदरा अस्पताल पटियाला, डीएमसी लुधियाना, पिम्स जालंधर और एम्स बठिंडा में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी और नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे।

ऐसे में मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर देख लें। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है। 

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अमृतसर: गुरु नानक देव अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

मंगलवार मेडिसिन उपरोक्त विभाग की फैकल्टी
  स्त्री एवं प्रसूति डॉ. अमृत पाल कौर
    डॉ. सुपर्णा ग्रोवर
    डॉ. कुलविंदर कौर सराया
    डॉ. हरपूनम मांकू
    डॉ. अनुजीत कौर रंधावा आदि
  बाल रोग डॉ. मनमीत कौर सोढ़ी
    डॉ. अश्वनी कुमार
    डॉ. जसपाल सिंह
    डॉ. संदीप अग्रवाल
    डॉ. नीरज सहगल आदि
  ईएनटी डॉ. गुरबक्स सिंह
    डॉ. अरविंदर सिंह मान
    डॉ. रविंदर सिंह नागी
    डॉ. कुलविंदर सिंह संधू आदि
  नेत्र रोग डॉ. सरोज बाला
    डॉ. राजेश कुमार
    डॉ. अनुभा भट्टी आदि

पटियाला: रजिंदरा अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

मंगलवार त्वचा रोग (Skin) डॉ. डिंपल चोपड़ा
    डॉ. सीमा गोयल
    डॉ. ऋषू सरगल
    डॉ. रूपिंदर वालिया
    डॉ. शिवाली अग्रवाल
    डॉ. हरमीत सिंह

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लुधियाना, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

मंगलवार मेडिसिन डॉ. दिनेश जैन
    डॉ. हरमीत पाल सिंह धूरिया
    डॉ. विपिन कुमार
  रुमेटोलॉजी डॉ. रोहन गोयल
  नेफ्रोलॉजी डॉ. विकास मक्कड़
  एंडोक्राइनोलॉजी डॉ. ईशा
  गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. अजीत सूद
    डॉ. अर्शदीप सिंह
  न्यूरोलॉजी डॉ. मोनिका सिंगला
  चेस्ट (छाती रोग) डॉ. अमनदीप सिंह
  बाल रोग (पीडियाट्रिक्स) डॉ. सिद्धार्थ भार्गव
    डॉ. गुरदीप एस. धूरिया
  थैलेसीमिया डॉ. गुरप्रीत सिंह
  दंत चिकित्सा डॉ. नमिता बुद्धिराजा
  त्वचा रोग (डर्माटोलॉजी) डॉ. नवनीत कौर
  मनोरोग डॉ. मिछत मिगलानी
  क्लिनिकल साइकोलॉजी सुश्री गुरसबीन कौर
  सर्जरी / बाल सर्जरी डॉ. मुनीश त्रेहन
  प्लास्टिक सर्जरी डॉ. शीरीन शाह
  न्यूरोसर्जरी डॉ. जगमिंदर सिंह
  जी.ई. सर्जरी डॉ. सौरभ सिंगला
  यूरोलॉजी / आर्थोपेडिक्स डॉ. हरमनदीप एस. चहल
  इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डॉ. सुशांत बब्बर
  नेत्र रोग डॉ. पल्लवी सिंह
  ई.एन.टी. डॉ. संजीव पुरी
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. सुमन पुरी



जालंधर, पिम्स (PIMS)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

मंगलवार हृदय रोग डॉ. इंदरजोत कौर
  दंत चिकित्सा डॉ. कविता
    डॉ. सुरुचि सेठ
  त्वचा रोग डॉ. जशन
    डॉ. निष्ठा
    डॉ. करण छाबड़ा
  ई.एन.टी. डॉ. अमनजोत कौर
    डॉ. सनह महाजन
  गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. ओंकार सिंह
  जनरल मेडिसिन डॉ. अमरजीत सिंह विज
    डॉ. जसलीन कौर
    डॉ. जसविंदर कौर
    डॉ. निरंकार सिंह नेकी
  जनरल मेडिसिन डॉ. सुनील कुमार शर्मा
  न्यूरोलॉजी डॉ. सुरभि महाजन
    डॉ. हरनीत सिंह घोत्तरा
    डॉ. रमणदीप सिंह वालिया
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. हरलीन ग्रोवर
    डॉ. हरविंदर कौर चीमा
  नेत्र रोग डॉ. बरिंदर कौर
  अस्थि रोग डॉ. कशिश तलवार
    डॉ. रमिंदर सिंह
  बाल रोग डॉ. अनुराधा बंसल
  मानसिक रोग डॉ. हिमांशु सरीन
    डॉ. सुमीत कौर मदान
  सर्जरी डॉ. नवजोत सिंह सहोता - II
    डॉ. सतपाल सिंह - II
  टीबी एवं चेस्ट डॉ. कैलाश कपूर
    डॉ. मिशा के टंडन
    डॉ. नरेश कुमार बाठला
  यूरोलॉजी  डॉ. सुनीत टंडन

बठिंडा, AIIMS

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

 

मंगलवार जलने और प्लास्टिक सर्जरी डॉ. एम. अल्ताफ मीर
  हृदय रोग डॉ. सूरज कुमार
  हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा डॉ. राजीव कुमार
  दंत चिकित्सा डॉ. तरुण कुमार सिंह
  त्वचा और यौन रोग डॉ. कविता पूनिया
  आहार शास्त्र डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी
  हार्मोन और चयापचय रोग डॉ. शिवानी सिदाना
  कान, नाक और गला डॉ. विकासदीप गुप्ता, डॉ. निखिल राजन
  सामान्य चिकित्सा
डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर
  सामान्य शल्य चिकित्सा
डॉ. जसप्रीत शेरगिल, डॉ. हरमनदीप सिंह जब्बाल, डॉ. हर्षिता रानो एच.एम
  कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा डॉ. प्रशांत छाबड़ा
  गुर्दा रोग डॉ. नबद्वीप पाठक
  तंत्रिका रोग डॉ. विकास लखनपाल
  मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा डॉ. वरुण अग्रवाल, डॉ. गुरअमृतपाल सिंह
  परमाणु चिकित्सा डॉ. भवय सोनिक
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. बलप्रीत कौर, डॉ. मोनिका
  नेत्र रोग डॉ. संजीव कुमार
  हड्डी और जोड़ रोग डॉ. तरुण गोयल
  बच्चों की शल्य चिकित्सा डॉ. नवदीप सिंह ढोट
  बाल चिकित्सा डॉ. अरविंदर वेंडर
  भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास डॉ. चंद्रकांत पिलानिया
  मानसिक रोग डॉ. गुरविंदर पाल सिंह, डॉ. भारत उदय, डॉ. जवाहर सिंह
  फेफड़े और श्वास रोग डॉ. रामनिवास
  विकिरण कैंसर चिकित्सा डॉ. सपना मार्कस भट्टी
  पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा डॉ. कौशल सिंह राठौर
  कैंसर की शल्य चिकित्सा डॉ. निखिल गर्ग
  मूत्र और गुर्दा शल्य चिकित्सा डॉ. कंवलजीत सिंह कौरा

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