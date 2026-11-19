इसके तहत अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर के पिम्स (PIMS), लुधियाना के डीएमसी (DMC), पटियाला के रजिंदरा अस्पताल और बठिंडा के एम्स (AIIMS) में मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी (ENT), त्वचा, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, डॉक्टरों की आपातकालीन व्यस्तता के चलते समय में बदलाव भी संभव है।

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ओपीडी डॉक्टर शेड्यूल-

अमृतसर: गुरु नानक देव अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

पटियाला: रजिंदरा अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक