OPD List: पंजाब के 5 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 15 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

मंगलवार जलने और प्लास्टिक सर्जरी डॉ. एम. अल्ताफ मीर

हृदय रोग डॉ. सूरज कुमार

हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा डॉ. राजीव कुमार

दंत चिकित्सा डॉ. तरुण कुमार सिंह

त्वचा और यौन रोग डॉ. कविता पूनिया

आहार शास्त्र डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी

हार्मोन और चयापचय रोग डॉ. शिवानी सिदाना

कान, नाक और गला डॉ. विकासदीप गुप्ता, डॉ. निखिल राजन

सामान्य चिकित्सा डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर

सामान्य शल्य चिकित्सा डॉ. जसप्रीत शेरगिल, डॉ. हरमनदीप सिंह जब्बाल, डॉ. हर्षिता रानो एच.एम

कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा डॉ. प्रशांत छाबड़ा

गुर्दा रोग डॉ. नबद्वीप पाठक

तंत्रिका रोग डॉ. विकास लखनपाल

मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा डॉ. वरुण अग्रवाल, डॉ. गुरअमृतपाल सिंह

परमाणु चिकित्सा डॉ. भवय सोनिक

स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. बलप्रीत कौर, डॉ. मोनिका

नेत्र रोग डॉ. संजीव कुमार

हड्डी और जोड़ रोग डॉ. तरुण गोयल

बच्चों की शल्य चिकित्सा डॉ. नवदीप सिंह ढोट

बाल चिकित्सा डॉ. अरविंदर वेंडर

भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास डॉ. चंद्रकांत पिलानिया

मानसिक रोग डॉ. गुरविंदर पाल सिंह, डॉ. भारत उदय, डॉ. जवाहर सिंह

फेफड़े और श्वास रोग डॉ. रामनिवास

विकिरण कैंसर चिकित्सा डॉ. सपना मार्कस भट्टी

पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा डॉ. कौशल सिंह राठौर

कैंसर की शल्य चिकित्सा डॉ. निखिल गर्ग