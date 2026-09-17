OPD List: पंजाब के अस्पतालों में गुरुवार 17 सितंबर को कौन-से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, ये रहा ओपीडी का शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में गुरुवार को विभिन्न विशेषज्ञ विभागों की ओपीडी संचालित होगी।

अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर के पिम्स, लुधियाना के डीएमसी, पटियाला के रजिंदरा अस्पताल और बठिंडा के एम्स में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टरों की व्यस्थता के चलते बदलाव संभव है। ओपीडी डॉक्टर शेड्यूल-

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अमृतसर: गुरु नानक देव अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

पटियाला: रजिंदरा अस्पताल