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OPD List: पंजाब के अस्पतालों में गुरुवार 17 सितंबर को कौन-से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, ये रहा ओपीडी का शेड्यूल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 17 Sep 2026 07:00 AM (IST)

पंजाब के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में वीरवार 17 सितंबर को ओपीडी का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें अमृतसर, ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. गुरुवार, 17 सितंबर को पंजाब के प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी संचालित होगी।

  2. अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, बठिंडा के अस्पताल शामिल हैं।

  3. विभिन्न विशेषज्ञ विभागों में डॉक्टर मरीजों को सेवाएं प्रदान करेंगे।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में गुरुवार को विभिन्न विशेषज्ञ विभागों की ओपीडी संचालित होगी।

अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर के पिम्स, लुधियाना के डीएमसी, पटियाला के रजिंदरा अस्पताल और बठिंडा के एम्स में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टरों की व्यस्थता के चलते बदलाव संभव है। ओपीडी डॉक्टर शेड्यूल-

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अमृतसर: गुरु नानक देव अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

 

दिन (Day) विभाग (Department) डॉक्टर (Doctor)
गुरुवार स्त्री एवं प्रसूति डॉ. अमृत पाल कौर
    डॉ. सुपर्णा ग्रोवर
    डॉ. कुलविंदर कौर सराया आदि
  बाल रोग डॉ. मनमीत कौर सोढ़ी
    डॉ. अश्वनी कुमार
    डॉ. जसपाल सिंह
  स्किन डॉ. तेजिंदर कौर
    डॉ. संदीप सिद्धू
  ईएनटी डॉ. गुरबक्स सिंह
    डॉ. अरविंदर सिंह मान
 

 

पटियाला: रजिंदरा अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

दिन (Day) विभाग (Department) डॉक्टर (Doctor)
गुरुवार मेडिसिन  डॉ. रामिंदर पाल सिंह सिबिया
    डॉ. रूपिंदर जीत कौर
    डॉ. विकास चंदर
    डॉ. ऋचा बंसल
    डॉ. अजय पाल
    डॉ. अमनदीप सिंह
  अस्थि रोग  डॉ. गिरीश साहनी
    डॉ. दलजिंदर सिंह
    डॉ. कुलदीप सिंह संधू
  त्वचा रोग  डॉ. डिंपल चोपड़ा
    डॉ. सीमा गोयल
    डॉ. ऋषू सरगल
    डॉ. रूपिंदर वालिया
    डॉ. शिवाली अग्रवाल
    डॉ. हरमीत सिंह
 

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लुधियाना, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

दिन (Day) विभाग (Department) डॉक्टर (Doctor)
गुरुवार मेडिसिन डॉ. दिनेश जैन
    डॉ. हरमीत पाल सिंह घूरिया
    डॉ. विपिन कुमार
  रुमेटोलॉजी डॉ. रोहन गोयल
  नेफ्रोलॉजी डॉ. सिमरन कौर
  एंडोक्राइनोलॉजी डॉ. ईशा
  गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. वरुण मेहता
    डॉ. ओमेश गोयल
  न्यूरोलॉजी डॉ. बीरिंदर सिंह पॉल
  चेस्ट (छाती रोग) डॉ. आकाशदीप सिंह
  बाल रोग (पीडियाट्रिक्स) डॉ. पुनीत ए. पूनी
    डॉ. दीपक भट
  थैलेसीमिया डॉ. गुरप्रीत सिंह
  दंत चिकित्सा डॉ. नमिता बुद्धिराजा
  त्वचा रोग (डर्मेटोलॉजी) डॉ. सुखजोत कौर
  मनोरोग डॉ. नवकिरण महाजन
  क्लिनिकल साइकोलॉजी डॉ. बी.पी. मिश्रा
  सर्जरी / बाल सर्जरी डॉ. अतुल मिश्रा
  प्लास्टिक सर्जरी डॉ. रमनीश गर्ग
  न्यूरोसर्जरी डॉ. अश्वनी के. चौधरी
  जी.ई. सर्जरी डॉ. सौरभ सिंगला
  लिवर प्रत्यारोपण डॉ. गुरसागर सिंह सहोता
  यूरोलॉजी / ऑर्थोपेडिक्स डॉ. संदीप शर्मा
  इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डॉ. सुशांत बब्बर
  नेत्र रोग डॉ. रितेश वर्मा
  ई.एन.टी. डॉ. रोहित वर्मा
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. आशिमा तनेजा

जालंधर, पिम्स (PIMS)

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

दिन विभाग डॉक्टर
गुरुवार हृदय रोग डॉ. इंदरजोत कौर
  दंत चिकित्सा डॉ. हरवीन
  त्वचा रोग डॉ. जशन
    डॉ. निष्ठा
    डॉ. करण छाबड़ा
  ई.एन.टी. डॉ. अमनजोत कौर
    डॉ. सनह महाजन
  गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. ओंकार सिंह
  जनरल मेडिसिन डॉ. अमरजीत सिंह विज
    डॉ. जसलीन कौर
    डॉ. जसविंदर कौर
    डॉ. निरंकार सिंह नेकी
    डॉ. सुनील कुमार शर्मा
  न्यूरोलॉजी डॉ. सुरभि महाजन
  न्यूरोसर्जरी डॉ. हरनीत सिंह घोत्तरा
    डॉ. रमणदीप सिंह वालिया
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. आरोही
    डॉ. नेहा
    डॉ. गुरकीरत छाबड़ा
    डॉ. हरलीन ग्रोवर
    डॉ. शैल कौर
  नेत्र रोग डॉ. तानिया मुद्गल
  अस्थि रोग डॉ. अनुपिंदर शर्मा
    डॉ. चेतन गोयल
  बाल रोग डॉ. अश्विनी कुमार
    डॉ. पारसदीप कौर
  मानसिक रोग डॉ. दीपाली गुल
    डॉ. हिमांशु सरीन
  सर्जरी डॉ. रजनीश कुमार - I
    डॉ. रूबी अहीर - III
    डॉ. शबनम - I
  टीबी एवं चेस्ट डॉ. कैलाश कपूर
    डॉ. मिशा के टंडन
    डॉ. नरेश कुमार बाठला
  यूरोलॉजी डॉ. सुनीत टंडन

बठिंडा, AIIMS

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक

दिन विभाग डॉक्टर
गुरुवार जलने और प्लास्टिक सर्जरी डॉ. एम. अल्ताफ मीर
  हृदय रोग डॉ. भूपिंदर सिंह
  हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा डॉ. राजीव कुमार
  दंत चिकित्सा डॉ. लता गोयल
  त्वचा और यौन रोग डॉ. कविता पूनिया
  आहार शास्त्र डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी
  हार्मोन और चयापचय रोग डॉ. शिवानी सिदाना
  कान, नाक और गला डॉ. विकासदीप गुप्ता, डॉ. निखिल राजन
  सामान्य चिकित्सा डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर
  सामान्य शल्य चिकित्सा डॉ. जसप्रीत शेरगिल, डॉ. हरमनदीप सिंह जब्बाल, डॉ. हर्षिता रानो एच.एम
  कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा डॉ. प्रशांत छाबड़ा
  गुर्दा रोग डॉ. नवदीप पाठक
  तंत्रिका रोग डॉ. विकास लखनपाल
  मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा डॉ. वरुण अग्रवाल, डॉ. गुरअमृतपाल सिंह
  परमाणु चिकित्सा डॉ. भव्य सोनिक
  स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. बलप्रीत कौर, डॉ. नीना सिंह
  नेत्र रोग डॉ. संजीव कुमार, डॉ. सुखदीप बैंस, डॉ. सबिया हांडा
  हड्डी और जोड़ रोग डॉ. तरुण गोयल, डॉ. लोकेंद्र सिंह
  बच्चों की शल्य चिकित्सा डॉ. नवदीप सिंह ढोट
  बाल चिकित्सा डॉ. अरविंदर वेंडर
  भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास डॉ. चंद्रकांत पिलानिया
  मानसिक रोग डॉ. गुरविंदर पाल सिंह, डॉ. भारत उदय
  फेफड़े और श्वास रोग डॉ. रामनिवास
  विकिरण कैंसर चिकित्सा डॉ. सपना मार्क्स भट्टी
  पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा डॉ. कौशल सिंह राठौर
  कैंसर की शल्य चिकित्सा डॉ. निखिल गर्ग
  मूत्र और गुर्दा शल्य चिकित्सा डॉ. कंवलजीत सिंह कौरा, डॉ. अभय सिंह गौर

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