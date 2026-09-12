OPD List: पंजाब के बड़े अस्पतालों की ओपीडी लिस्ट, जानें 12 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध
पंजाब के पांच बड़े सरकारी अस्पतालों में 12 सितंबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी देख सकते हैं।
HighLights
पंजाब के 4 बड़े अस्पतालों में 12 सितंबर को ओपीडी सेवाएं।
जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा में सुबह 8 से 2 बजे तक।
अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में ओपीडी बंद रहेगी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के 4 प्रमुख बड़े सरकारी अस्पतालों—पिम्स जालंधर, डीएमसी लुधियाना, रजिंदरा अस्पताल पटियाला और एम्स बठिंडा में शनिवार, 12 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं चालू रहेंगी। जबकि, अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में शनिवार ओपीडी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
इन क्रियाशील अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी (कान-नाक-गला) और नेत्र रोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के डॉक्टर उपस्थित रहकर मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे। हालांकि, डॉक्टरों की उपलब्धता में किसी अपरिहार्य स्थिति या आकस्मिक कारणों के चलते ऐन मौके पर बदलाव संभव है।
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पटियाला: रजिंदरा अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|शनिवार
|त्वचा रोग (Skin)
|डॉ. डिंपल चोपड़ा
|डॉ. सीमा गोयल
|डॉ. ऋषू सरगल
|डॉ. रूपिंदर वालिया
|डॉ. शिवाली अग्रवाल
|डॉ. हरमीत सिंह
लुधियाना, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|शनिवार
|मेडिसिन
|डॉ. राजेश महाजन
|डॉ. संदीप छाबड़ा
|रुमेटोलॉजी
|डॉ. जोबन प्रीत सिंह देयोल
|नेफ्रोलॉजी
|डॉ. सिमरन कौर
|एंडोक्राइनोलॉजी
|डॉ. नवीन मित्तल
|गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
|डॉ. रमित महाजन
|डॉ. योगेश गुप्ता
|चेस्ट (छाती रोग)
|डॉ. अमनदीप सिंह
|बाल रोग (पीडियाट्रिक्स)
|डॉ. पुनीत ए. पूनी
|डॉ. कमलदीप अरोड़ा
|थैलेसीमिया
|डॉ. सिद्धार्थ भार्गव
|दंत चिकित्सा
|डॉ. विनीत गल्होत्रा
|त्वचा रोग (डर्माटोलॉजी)
|डॉ. नवनीत कौर
|मनोरोग
|डॉ. मिछत मिगलानी
|क्लिनिकल साइकोलॉजी
|सुश्री दर्पण कौर औलख
|सर्जरी / बाल सर्जरी
|डॉ. आशीष आहूजा
|प्लास्टिक सर्जरी
|डॉ. राजिंदर मित्तल
|यूरोलॉजी / आर्थोपेडिक्स
|डॉ. विकास कुमार
|इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी
|डॉ. सुशांत बब्बर
|नेत्र रोग
|डॉ. गुरविंदर कौर
|ई.एन.टी.
|डॉ. संजीव पुरी
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सुमन पुरी
जालंधर, पिम्स (PIMS)
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|शनिवार
|हृदय रोग
|डॉ. इंदरजोत कौर
|दंत चिकित्सा
|डॉ. हरवीन
|त्वचा रोग
|डॉ. जशन
|त्वचा रोग
|डॉ. निष्ठा
|त्वचा रोग
|डॉ. करण छाबड़ा
|ई.एन.टी.
|डॉ. अमनजोत कौर
|ई.एन.टी.
|डॉ. सनह महाजन
|गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
|डॉ. ओंकार सिंह
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. अमरजीत सिंह विज
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जसलीन कौर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जसविंदर कौर
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. निरंकार सिंह नेकी
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. सुनील कुमार शर्मा
|न्यूरोलॉजी
|डॉ. सुरभि महाजन
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. हरनीत सिंह घोत्तरा
|न्यूरोसर्जरी
|डॉ. रमणदीप सिंह वालिया
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. अमिता महाजन
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. हरलीन ग्रोवर
|नेत्र रोग
|डॉ. सीमा दत्त बंधु
|नेत्र रोग
|डॉ. याशी बंसल
|अस्थि रोग
|डॉ. अर्शप्रीत सिंह
|अस्थि रोग
|डॉ. निकुंज गुप्ता
|बाल रोग
|डॉ. जय कृष्ण
|बाल रोग
|डॉ. जतिंदर सिंह
|मानसिक रोग
|डॉ. हिमांशु सरीन
|सर्जरी
|डॉ. अनमोल संजय छाबड़ा - V
|सर्जरी
|डॉ. चिरंजीव सिंह - V
|सर्जरी
|डॉ. नवनीत कौर - IV
|सर्जरी
|डॉ. सुखविंदर सिंह
|सर्जरी
|डॉ. याशिक अनेजा - IV
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. कैलाश कपूर
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. मिशा के टंडन
|टीबी एवं चेस्ट
|डॉ. नरेश कुमार बाठला
|यूरोलॉजी
|डॉ. सुनीत टंडन
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बठिंडा, AIIMS
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|शनिवार
|जलने और प्लास्टिक सर्जरी
|डॉ. एम. अल्ताफ मीर, डॉ. राजेश के. मौर्य
|हृदय रोग
|डॉ. तेजिंदर सिंह मल्ही
|हृदय और छाती की शल्य चिकित्सा
|डॉ. राजीव कुमार
|दंत चिकित्सा
|डॉ. शैलेंद्र सिंह राणा
|त्वचा और यौन रोग
|डॉ. कविता पूनिया, डॉ. विशाल ठाकुर
|आहार शास्त्र
|डॉ. कामना भाटी, एमएस. अंकिता, एमएस. पूजा कुमारी
|कान, नाक और गला
|डॉ. विकासदीप गुप्ता, डॉ. निखिल राजन
|सामान्य चिकित्सा
|
डॉ. प्रीति सिंह ढोट, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. मनिंदर कंसल, डॉ. रोहित रैना, डॉ. राजनदीप कौर
|सामान्य शल्य चिकित्सा
|
डॉ. जसप्रीत शेरगिल, डॉ. हरमनदीप सिंह जब्बाल, डॉ. हर्षिता रानो एच.एम
|कैंसर और रक्त रोग चिकित्सा
|डॉ. प्रशांत छाबड़ा
|गुर्दा रोग
|डॉ. नबद्वीप पाठक
|मस्तिष्क और रीढ़ की शल्य चिकित्सा
|डॉ. वरुण अग्रवाल, डॉ. गुरअमृतपाल सिंह
|परमाणु चिकित्सा
|डॉ. भवय सोनिक
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. बलप्रीत कौर, डॉ. मोनिका
|नेत्र रोग
|डॉ. वंदना शर्मा, डॉ. सुखदीप बैंस, डॉ. सबिया हांडा
|हड्डी और जोड़ रोग
|डॉ. लोकेंद्र सिंह
|बच्चों की शल्य चिकित्सा
|डॉ. नवदीप सिंह ढोट
|बाल चिकित्सा
|डॉ. अरविंदर वेंडर
|भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
|डॉ. चंद्रकांत पिलानिया
|मानसिक रोग
|डॉ. जितेन्द्र अनेजा, डॉ. गुरविंदर पाल सिंह, डॉ. जवाहर सिंह
|फेफड़े और श्वास रोग
|डॉ. रामनिवास
|विकिरण कैंसर चिकित्सा
|डॉ. सपना मार्कस भट्टी
|पेट और पाचन तंत्र की शल्य चिकित्सा
|डॉ. कौशल सिंह राठौर
|कैंसर की शल्य चिकित्सा
|डॉ. निखिल गर्ग
|मूत्र और गुर्दा शल्य चिकित्सा
|
डॉ. कंवलजीत सिंह कौरा, डॉ. सुरेश कुमार गोयल, डॉ. अभय सिंह गौर
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