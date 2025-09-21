अमृतसर में विदेशी पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार, नाकाबंदी कर पुलिस ने की कार्रवाई
अजनाला पुलिस ने एक व्यक्ति को विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बलविंदर सिंह उर्फ बाबा के कब्जे से ग्लाक पिस्तौल नाइन एमएम और दो कारतूस बरामद हुए हैं जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबा विदेशी पिस्तौल बेचने जा रहा है जिसके आधार पर नाकाबंदी करके उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना अजनाला की पुलिस ने विदेशी पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को शनिवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से ग्लाक पिस्तौल नाइन एमएम और दो कारतूस बरामद कर केस दर्ज कर लिया है।
एएसआइ राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान बलड़वाल गांव निवासी बलविंदर सिंह उर्फ बाबा के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी की बाबा विदेशी पिस्तौल लेकर बेचने जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
