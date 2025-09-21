Language
    अमृतसर में विदेशी पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार, नाकाबंदी कर पुलिस ने की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:25 PM (IST)

    अजनाला पुलिस ने एक व्यक्ति को विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बलविंदर सिंह उर्फ बाबा के कब्जे से ग्लाक पिस्तौल नाइन एमएम और दो कारतूस बरामद हुए हैं जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबा विदेशी पिस्तौल बेचने जा रहा है जिसके आधार पर नाकाबंदी करके उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अमृतसर में विदेशी पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना अजनाला की पुलिस ने विदेशी पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को शनिवार की रात गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से ग्लाक पिस्तौल नाइन एमएम और दो कारतूस बरामद कर केस दर्ज कर लिया है।

    एएसआइ राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान बलड़वाल गांव निवासी बलविंदर सिंह उर्फ बाबा के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी की बाबा विदेशी पिस्तौल लेकर बेचने जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें