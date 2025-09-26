Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में नर्सों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, कम वेतन देने का आरोप; मरीजों की बढ़ी परेशानी

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:41 PM (IST)

    अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन और जीएमसीएच नर्सिंग एसोसिएशन ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जिससे मरीजों को परेशानी हुई। नर्सिंग संगठनों का कहना है कि वे पिछले पांच सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं लेकिन केवल आश्वासन मिला है। उन्होंने सरकार पर वादे से कम वेतन देने का आरोप लगाया।

    prefferd source google
    Hero Image
    सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में धरने पर बैठी नर्सें

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन पंजाब और जीएमसीएच नर्सिंग एसोसिएशन ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल शुरू कर दी। धरने की वजह से अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं और केवल आपातकालीन सेवाएं ही जारी रखी गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नर्सिंग संगठनों का कहना है कि वे पिछले पांच सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया गया कि वायदे से कम वेतन दिया जा रहा है।

    धरने के दौरान नेताओं ने बताया कि पटियाला के राजिंद्रा मेडिकल कॉलेज की नर्स अंकुर सरकार के रवैये से आहत होकर अस्पताल की छत पर चढ़ गई और आत्महत्या की धमकी दी। नर्सिंग संघों ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी साथी के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेमदारी पंजाब सरकार और डीआरएमई विभाग की होगी।

    यह धरना 30 सितंबर तक केवल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी विभागों में कामकाज बंद करने के ऐलान के साथ शुरू किया गया है। अगर तब तक मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में नर्सें मौजूद रहीं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

    इधर, अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजन इलाज में देरी और अव्यवस्था से परेशान दिखे। कई लोगों ने मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख किया। नर्सों ने साफ कहा कि वे अपने साथी की भावनाओं के साथ खड़े हैं और जब तक सरकार मांगें पूरी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा।