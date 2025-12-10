इंडिगो की रद फ्लाइटों से परेशान यात्रियों को मिली राहत, अमृतसर एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ान संचालन हुआ शुरू

जागरण संवाददाता, अमृतसर। इंडिगो एयरलाइंस की 3 से 10 दिसंबर के बीच लगातार फ्लाइट रद होने से प्रभावित हुए हजारों यात्रियों के लिए अब राहत की खबर है। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों का सामान्य संचालन धीरे–धीरे बहाल हो रहा है और उम्मीद जताई गई है कि 14–15 दिसंबर तक सभी उड़ानें पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हवाई अड्डा निदेशक भूपिंदर सिंह ने बताया कि इस अवधि में इंडिगो की कुल 196 निर्धारित उड़ानों में से केवल 106 उड़ानें ही संचालित हुईं, जबकि 90 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं। इससे 4500 से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

एयरपोर्ट प्रशासन ने प्रभावित यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए। जिनमें 247 यात्रियों को रिफंड जारी किया गया, 200 से अधिक यात्रियों को होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई और 78 से अधिक टैक्सी कैबें यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध करवाई गईं। इसके अलावा, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए सुरक्षा और सहायता स्टाफ बढ़ाया गया।

एयरपोर्ट के अंदर खोला गया ट्रेन बुकिंग काउंटर इस दौरान अमृतसर एयरपोर्ट पर भी सुविधाओं को बढ़ाया गया। जिनमें पीने के पानी, भोजन और बैठने की व्यवस्था को मजबूत किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन आरक्षण काउंटर भी एयरपोर्ट के भीतर खोला गया, ताकि वे अपनी यात्रा के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।