अमृतसर: 'सरबत दा भला' की मुफ्त एंबुलेंस से घर पहुंचा नितेश का शव, दुबई में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत
अमृतसर हवाई अड्डे पर दुबई से मोहाली निवासी नितेश चोपड़ा का शव पहुंचा, जिसे सरबत दा भला ट्रस्ट की मुफ्त एंबुलेंस सेवा से उनके परिवार तक पहुंचाया गया। डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि नितेश की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। कंपनी ने शव भेजने का खर्च उठाया, और ट्रस्ट परिवार को आर्थिक सहायता देगा। ट्रस्ट अब तक 425 शवों को पहुंचा चुका है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मंगलवार को मोहाली के रहने वाले नितेश चोपड़ा (32) का शव पहुंचा। वहां से सरबत दा भला ट्रस्ट की मुप्त एंबुलेंस सेवा से शव परिजनों के पास मोहाली भेजा गया।
दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी और ट्रस्ट के संस्थापक डा. एसपी सिंह ने बताया कि नितेश पिछले 7 सालों से दुबई में मेहनत मजदूरी कर रहा था। 27 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसका देहांत हो गया था।
उनके निजी सहायक बलदीप सिंह चाहल ने मृतक की कंपनी के मैनेजर सिमरजीत सिंह के साथ मिलकर जरूरी दस्तावेजों की औपचारिकता पूरी करवाई। इसके बाद मंगलवार को नितेश का शव अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा।
डा. एस पी सिंह के मुताबिक नितेश के मृत शरीर को भेजने का सारा खर्च उसकी कंपनी ने उठाया है। वहीं ट्रस्ट की मोहाली टीम जल्द ही परिवार की आर्थिक स्थिति का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।
इसके बाद परिवार को मासिक पेंशन की मदद दी जाएगी। गौरतलब है कि ट्रस्ट की तरफ से अभी तक 425 मृतकों के शव उनके परिजनों तक पहुंचा जा सके हैं। इसके लिए ट्रस्ट ने मुफ्त एंबुलेंस सेवा शुरू की हुई है। एयरपोर्ट पर मौजूद मृतक के रिश्तेदारों अनिल कुमार, निमंत चोपड़ा और विजय कुमार ने ट्रस्ट के प्रबंधकों का धन्यवाद किया।
