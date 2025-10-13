अमृतसर में गोल्डन टेंपल की पार्किंग में नशा करते पकड़े गए दो युवक, निहंगों ने कर दी पिटाई; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री हरि मंदिर साहिब की पार्किंग में कार में बैठकर नशा कर रहे दो युवकों को निहंग सिंहों ने रविवार को काबू कर लिया। दोनों की पहले मरम्मत कर डाली और कार में लगा निशान साहिब भी हटा दिया गया।

शोर मचते देख वहां मौजूद लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच कार सवार दोनों युवक किसी तरह वहां से कार भगाकर ले गए। घटना के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। घटनाक्रम की वीडियो रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गई।

जानकारी के मुताबिक, कार में दो युवक बैठकर नशा कर रहे थे। इस बीच वहां से गुजर रहे निहंग सिंह को कुछ लोगों ने जानकारी दी। नशीले पदार्थों का सेवन श्री हरि मंदिर साहिब की पार्किंग में देख निहंग आग बबूला हो गया। उसने कार सवारों को घेर लिया। लेकिन कार सवार सजग हो गए। इस बीच निहंग ने अपनी लाठी से कार पर प्रहार किया। एक युवक यह देख कर कार से बाहर आ जाता है। निहंग फिर उस पर लाठी से वार करता है। शोर मचता देख वहां से निकल रहे लोग भी एकत्र हो गए। लोगों ने भी कार सवारों का विरोध किया। इस बीच कहासुनी होने लगी और दोनों युवक कार भगाकर फरार हो गए।



