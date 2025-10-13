Language
    अमृतसर में गोल्डन टेंपल की पार्किंग में नशा करते पकड़े गए दो युवक, निहंगों ने कर दी पिटाई; वीडियो वायरल

    By Vipan Rana Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:22 AM (IST)

    अमृतसर के श्री हरि मंदिर साहिब की पार्किंग में नशा कर रहे दो युवकों को निहंग सिंहों ने पकड़ा और पीटा। युवकों की कार से निशान साहिब हटाया गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस को सूचना दी गई है। निहंग सिंहों ने युवकों को नशा करते देख विरोध किया और लाठी से हमला किया, जिसके बाद युवक भाग गए।

    निहंगों ने कार सवार यवुकों की कर दी पिटाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री हरि मंदिर साहिब की पार्किंग में कार में बैठकर नशा कर रहे दो युवकों को निहंग सिंहों ने रविवार को काबू कर लिया। दोनों की पहले मरम्मत कर डाली और कार में लगा निशान साहिब भी हटा दिया गया।

    शोर मचते देख वहां मौजूद लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच कार सवार दोनों युवक किसी तरह वहां से कार भगाकर ले गए। घटना के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। घटनाक्रम की वीडियो रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गई।

    जानकारी के मुताबिक, कार में दो युवक बैठकर नशा कर रहे थे। इस बीच वहां से गुजर रहे निहंग सिंह को कुछ लोगों ने जानकारी दी। नशीले पदार्थों का सेवन श्री हरि मंदिर साहिब की पार्किंग में देख निहंग आग बबूला हो गया। उसने कार सवारों को घेर लिया। लेकिन कार सवार सजग हो गए। इस बीच निहंग ने अपनी लाठी से कार पर प्रहार किया। एक युवक यह देख कर कार से बाहर आ जाता है। निहंग फिर उस पर लाठी से वार करता है। शोर मचता देख वहां से निकल रहे लोग भी एकत्र हो गए। लोगों ने भी कार सवारों का विरोध किया। इस बीच कहासुनी होने लगी और दोनों युवक कार भगाकर फरार हो गए।