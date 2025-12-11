अमृतसर में नव-विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, ससुर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में सुल्तानविंड रोड स्थित मंदिर वाला बाजार में नव-विवाहिता ने अपने सास-ससुर व ननंद से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लड़की ने कमरे में बंद हो फंदा लगा लिया। परिवार उसे शहीदां साहिब के पास स्थित श्री गुरु रामदास अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल के फोन करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता मनमोहक सिंह ने जानकारी दी कि उनकी बेटी की उम्र 22 साल थी। 10 महीने पहले ही उसकी शादी मंदिर वाला बाजार में हुई थी। जिस परिवार में शादी हुई, उनकी पत्नी की सगी बुआ थी।

लेकिन रिश्ते के बावजूद शादी के बाद से ही सास जसविंदर सिंह, ससुर मनजीत सिंह व ननंद स्नेहा ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। परिवार बार-बार उसके प्रेग्नेट ना होने का ताना उसे मारते थे। परिवार ने कहा कि अभी शादी को सिर्फ 10 महीने ही हुए थे, लेकिन वे बार-बार उसे प्रेग्नेट होने को बोलते थे।

ससुर ने डाला इज्जत पर हाथ मनमोहक सिंह ने जानकारी दी कि उनकी बेटी का ससुर मनजीत सिंह उस पर गंदी नजर रखता था। एक दिन वह किचन में काम कर रही थी तो उसने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। उसने शोर डाल अपने पति को बताया। जिसके बाद मृतका के पति ने पिता को थप्पड़ भी जड़े। मनमोहक सिंह को शक है कि आज भी उसके ससुर ने यही हरकत दोहराई होगी।