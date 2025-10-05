अमृतसर में NCB ने दो डॉक्टरों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित दवाओ की तस्करी का लगा आरोप; एक अन्य डॉक्टर नामजद

अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के आरोप में लाइफ केयर अस्पताल के दो डॉक्टरों राजेश कुमार और परवीन को गिरफ्तार किया है। डॉ. राकेश को भी नामजद किया गया है और उनकी तलाश जारी है। इससे पहले एनसीबी ने मालिक बौद्ध राज सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था और नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की थी।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के मामले में महानगर के नामी अस्पताल लाइफ केयर के डॉक्टर राजेश कुमार और डॉ. परवीन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की दोपहर हुई इस धरपकड़ के बाद शहर के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रहे डॉक्टर राकेश को भी एनसीबी ने नामजद कर लिया है।

एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि डॉ. राकेश पिछले कई दिनों से भूमिगत हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापामारी की जा रही है। डॉ. राकेश को दो बार समन भेज कर पूछताछ भी की जा चुकी है। एक समन पर राकेश पेश हुए थे जबकि दूसरे समन पर वह पेश नहीं हुए थे। राकेश का मोबाइल भी पिछले कई दिनों बंद है।

सोमवार की सुबह गिरफ्तार किए गए लाइफ केयर अस्पताल केडॉक्टर राजेश और डॉ. परवीन को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एनसीबी मालिक बौद्ध राज को भी गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि डॉ. जतिंदर मल्होत्रा, डॉ राजन की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी है। इसके अलावा डॉ.परवीन द्वारा इस केस से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।