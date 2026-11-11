नवजोत सिंह सिद्धू की पोती को किन्नरों ने दिया आशीर्वाद, दुलार देकर कहा- जिस दिन DGP बनेगी सवा करोड़ रुपये लूंगी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर इन दिनों खुशियों का माहौल है। नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में दादा बने हैं।

उनकी बहू इनायत ने बेटी को जन्म दिया है। पोती के जन्म के बाद नवजोत सिंह काफी खुश हैं। इस बीच उन्होंने खुशियों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किए हैं। नन्ही बच्ची का जन्म 1 अक्टूबर को हुआ।

पोती को किन्नरों का आशीर्वाद पोती के जन्म के बाद सिद्धू के घर किन्नर समुदाय के लोग भी बधाई देने पहुंचें। इस बीच उन्होंने नन्ही बच्ची को दुलार किया। बच्ची को आशीर्वाद देते हुए किन्नरों ने आशीर्वाद दिया कि यह बच्ची पूरे संसार में टॉप करेगी।