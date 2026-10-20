नवनजोत सिंह सिद्धू को गालियां देते थे अजहरूद्दीन! बीच में ही छोड़ दिया था इंग्लैंड दौरा, BCCI को भी मनाने के लिए 'बेलने पड़े पापड़'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिंद्धू भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं लेकिन वे सुर्खियों में बने रहते हैं। सिद्धू ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने के बाद कमेंट्री के जरिए चर्चाओं में रहे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। उनका 1996 का एक किस्सा खूब चर्चा में रहा था, जब वे नाराज होकर दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए थे।

सिद्धू ने उस समय के भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन पर गाली देने का आरोप लगाया था। उन्होंने भारतीय कप्तान के रवैये से नाराज होकर इंग्लैंड का दौरा बीच में छोड़ दिया था। यही नहीं सिद्धू इतना नाराज थे कि वे अपनी नाराजगी का कारण बीसीसीआई को भी बताने को तैयार नहीं थे। उनकी नाराजगी के कारण का पता लगाने के लिए बीसीसीआई को भी पापड़ बेलने पड़े थे।

नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरूद्दीन का विवाद भारतीय टीम 1996 में इंग्लैंड के दौरे पर थी, जहां तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। भारतीय टीम की कप्तानी अजहरूद्दीन के हाथों में थी, जबकि इंग्लैंड की अगुवाई माइकल एथरटन कर रहे थे। एजबेस्टन में सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था, जिसमें सिद्धू को अंतिम ग्यारह से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद वे दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट आए थे।

बीसीसीआई को सिद्धू से कारण पता लगाने में पापड़ बेलने पड़े थे। उनके वापस लौटने के बाद क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें सुनील गावस्कर, राज सिंह डुंगरपुर, आईएस बिंद्रा और उस समय के बीसीसीआई सचिव जयवंत लेले शामिल थे। हालांकि, इस कमेटी के सामने सिद्धू ने कुछ नहीं बताया था।

मोहिंदर अमरनाथ के सामने सिद्धू ने खोला राज सिद्धू, जब किसी को कुछ नहीं बता रहे थे, तो कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के लिए शामिल अन्य खिलाड़ियों से पूछताछ की। इसके बाद कमेटी में पंजाबी बोलने वाले मोहिंदर अमरनाथ को समिति में शामिल किया गया। उन्हें इस वजह से शामिल किया गया था ताकि वे सिद्धू से घुलमिल सकें। इसके बाद नवजोत ने अमरनाथ से सब कुछ सच बताया था। उनका कहना था कि अजहरूद्दीन सबके सामने उनका अपमान करते थे और उन्हें गालियां देते थे। ये खुलासे जयवंत लेले ने अपनी किताब में किया था, जो उस समय बीसीसीआई के सचिव थे।