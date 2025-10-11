Language
    राजनीति में फिर सक्रिय हुए नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी से दिल्ली में की मुलाकात

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:18 AM (IST)

    विधानसभा चुनाव 2022 के बाद राजनीति से दूर सिद्धू परिवार 2027 के चुनावों के लिए सक्रिय हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू की वापसी पर तंज कसा। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने 2027 का चुनाव अमृतसर पूर्वी से लड़ने की घोषणा की है और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिद्धू परिवार 2024 के लोकसभा और निकाय चुनावों में भी गायब रहा।

    राजनीति में फिर सक्रिय सिद्धू प्रियंका से मिले।

    विपिन राणा, अमृतसर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से राजनीति से गायब सिद्धू परिवार एक बार फिर 2027 के चुनाव के लिए सक्रिय हो गया है। हाल ही में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान व पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी पूर्व सीपीएस डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के दोबारा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शुक्रवार को सिद्धू ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली में मुलाकात की।

    सिद्धू के राजनीति में पुनः सक्रिय होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में कहा कि कोई भी अपने समय और रुचियों के अनुसार राजनीति में शामिल या बाहर होने के लिए स्वतंत्र है। यह अच्छी बात है कि सिद्धू ने पंजाब फिर को याद किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व क्रिकेटर से अब कोई नई और बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने अपना पुराना एजेंडा दोहराया है।

    उन्होंने नवजोत सिद्धू को नए राजनीतिक सफर के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रियंका गांधी से मुलाकात के फोटोज अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर शेयर करते हुए सिद्धू ने लिखा-‘अपने मार्गदर्शक, प्रकाश स्तंभ व संरक्षक देवदूत से मिला। कठिन व चुनौतीपूर्ण समय में साथ देने के लिए उनके और भाई के प्रति आभारी हूं।

    2022 के विधानसभा चुनाव में विस हलका अमृतसर पूर्वी से नवजोत सिद्धू खुद चुनाव हार गए थे और उसके बाद से ही सिद्धू परिवार राजनीति से गायब था। 2012 में इसी हलके में डॉ. सिद्धू ने भाजपा की टिकट पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद 2017 में सिद्धू ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था और कैबिनेट में मंत्री बने थे।

    2022 के विधानसभा चुनाव में सिद्धू, बिक्रम सिंह मजीठिया व आप की जीवनजोत कौर में हुए त्रिकोणे मुकाबले में सिद्धू हार गए थे और उसके बाद से ही सिद्धू परिवार अमृतसरसियासत से लंबे समय से गायब रहा। सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने एक अक्टूबर को चंडीगढ़ में अमृतसर पूर्वी से दोबारा चुनाव लड़ने की बात कही और साफ कहा था कि कि वह जनता की सेवा करना चाहती हैं।

    यह काम विधायक बनकर ही बेहतर तरीके से हो सकता है। उनके क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ें। वह 2027 के चुनाव के लिए तैयार हैं। नवजोत कौर ने साफ किया कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना या न देना पार्टी हाईकमान का अधिकार है, लेकिन उन्होंने खुद की तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं। 

    लोकसभा और निकाय चुनाव में भी रहे गायब नवजोत सिद्धू

    सिद्धू परिवार 2024 के लोकसभा और निकाय चुनाव में भी अपने हलकेसेगायबरहेउनकीगैरहाजिरी में लोकसभा चुनाव में नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी को आखिरकार कमान संभालनी पड़ी और चुनाव के बाद पीपीसीसी की ओर से पूर्व सांसद जसबीर सिंह डिंपा को हलके की कमान बतोरइंचार्ज सौंपी गई। डिंपा और बस्सी दोनों ही हलके में सक्रिय हैं।