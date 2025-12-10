नवजोत कौर ने कांग्रेस नेता को भेजा लीगल नोटिस, माफी मांगने के लिए दिए सात दिन; केस दर्ज करने की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मिट्‌ठू मदान को एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस मैदान द्वारा बीते दिन डॉ. सिद्धू के खिलाफ की गई कथित विवादित बयानबाजी के जवाब में जारी किया गया है।

डॉ. नवजोत कौर ने नोटिस में कहा गया है कि मिट्‌ठू मदान द्वारा दिया गया बयान झूठा, भ्रामक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने इसे सार्वजनिक छवि को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया और कहा कि इस तरह की टिप्पणी राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है।

बिना शर्त माफी की मांग जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मिट्‌ठू मदान अगले 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगें और अपने बयान को वापस लें।

नोटिस के अनुसार, यदि निर्धारित समय में माफी नहीं मांगी गई, तो यह माना जाएगा कि मिट्‌ठू मदान ने जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार किया है।

मानहानि केस दर्ज करने की तैयारी डॉ. सिद्धू ने अपने वकीलों के माध्यम से साफ कर दिया है कि माफी न मिलने की स्थिति में वे मानहानि का दावा और कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगी, जिसमें आर्थिक हर्जाना भी शामिल होगा।

जानें क्यों हुई डॉ. नवजोत कौर को आपत्ति डॉ. नवजोत कौर को निष्कासित किए जाने के बाद जिला प्रधान मिट्‌ठू मदान ने दावा किया था कि 2017 में कई काउंसलरों से टिकट दिलाने के बदले 10 से 15 लाख रुपये तक की रकम ली गई और यह राशि कथित तौर पर नवजोत कौर सिद्धू द्वारा ली गई थी।