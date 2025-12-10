Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवजोत कौर ने कांग्रेस नेता को भेजा लीगल नोटिस, माफी मांगने के लिए दिए सात दिन; केस दर्ज करने की दी चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:52 AM (IST)

    नवजोत कौर ने एक कांग्रेस नेता को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे माफी मांगने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर मानहानि का केस दर्ज कर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नवजोत कौर ने कांग्रेस नेता को भेजा लीगल नोटिस (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मिट्‌ठू मदान को एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस मैदान द्वारा बीते दिन डॉ. सिद्धू के खिलाफ की गई कथित विवादित बयानबाजी के जवाब में जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. नवजोत कौर ने नोटिस में कहा गया है कि मिट्‌ठू मदान द्वारा दिया गया बयान झूठा, भ्रामक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने इसे सार्वजनिक छवि को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया और कहा कि इस तरह की टिप्पणी राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है।

    बिना शर्त माफी की मांग

    जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मिट्‌ठू मदान अगले 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगें और अपने बयान को वापस लें।
    नोटिस के अनुसार, यदि निर्धारित समय में माफी नहीं मांगी गई, तो यह माना जाएगा कि मिट्‌ठू मदान ने जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार किया है।

    मानहानि केस दर्ज करने की तैयारी

    डॉ. सिद्धू ने अपने वकीलों के माध्यम से साफ कर दिया है कि माफी न मिलने की स्थिति में वे मानहानि का दावा और कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगी, जिसमें आर्थिक हर्जाना भी शामिल होगा।

    जानें क्यों हुई डॉ. नवजोत कौर को आपत्ति

    डॉ. नवजोत कौर को निष्कासित किए जाने के बाद जिला प्रधान मिट्‌ठू मदान ने दावा किया था कि 2017 में कई काउंसलरों से टिकट दिलाने के बदले 10 से 15 लाख रुपये तक की रकम ली गई और यह राशि कथित तौर पर नवजोत कौर सिद्धू द्वारा ली गई थी।

    मिठ्ठू मदान ने कहा कि उनके पास इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और जल्द ही वह पूरी सूची सार्वजनिक करेंगे।
    उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू द्वारा हाल में लगाए गए “500 करोड़ रुपये लेकर मुख्यमंत्री बनाने” जैसे आरोप पूरी तरह झूठे, मनगढ़ंत और बिना किसी आधार के हैं। उन्होंने कहा कि नवजोत कौर को ही इन आरोपों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई भी प्रमाण पेश करने की क्षमता नहीं है।