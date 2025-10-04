'मोदी सरकार का दीवाली तोहफा', होटल व्यवसाय पर GST 12 से घटाकर 5%; तरुण चुग बोले- कारोबारियों में खुशी की लहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होटल व्यवसाय पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने के निर्णय का होटल और व्यापार जगत ने स्वागत किया है। भाजपा के तरुण चुग ने कहा कि मोदी सरकार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जीएसटी में कटौती से व्यापारियों को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा होटल व्यवसाय पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने के ऐतिहासिक निर्णय का होटल और व्यापार जगत ने जोरदार स्वागत किया और इसे दिवाली का तोहफा बताया। होटल पैगाम के मालिक ललित सेठ एवं अश्विनी सेठ ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनका स्पष्ट मानना है कि उद्योग और पर्यटन ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जीएसटी में यह कटौती मोदी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो न केवल व्यापारियों को राहत देगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी।