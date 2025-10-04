Language
    'मोदी सरकार का दीवाली तोहफा', होटल व्यवसाय पर GST 12 से घटाकर 5%; तरुण चुग बोले- कारोबारियों में खुशी की लहर

    By Nitin Dhiman Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होटल व्यवसाय पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने के निर्णय का होटल और व्यापार जगत ने स्वागत किया है। भाजपा के तरुण चुग ने कहा कि मोदी सरकार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जीएसटी में कटौती से व्यापारियों को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    मोदी सरकार का दीवाली तोहफ़ा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा होटल व्यवसाय पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने के ऐतिहासिक निर्णय का होटल और व्यापार जगत ने जोरदार स्वागत किया और इसे दिवाली का तोहफा बताया। होटल पैगाम के मालिक ललित सेठ एवं अश्विनी सेठ ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

    चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनका स्पष्ट मानना है कि उद्योग और पर्यटन ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जीएसटी में यह कटौती मोदी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो न केवल व्यापारियों को राहत देगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी।

    मोदी सरकार लगातार ऐसे सुधार लागू कर रही है जिससे छोटे और मंझोले व्यापारी मजबूत होंगे और युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। यही दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी को हर वर्ग का सच्चा साथी बनाती है।

    इस कार्यक्रम में अमन ऐरी, पूर्व भाजपा सचिव विनोद नंदा, भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, सरदार सरबजीत सिंह शंटी, शिवकुमार शर्मा, रमन दुआ, तरुण अरोड़ा, सुधीर सूद, अमीर चंद सोढ़ी, विकास महाजन, रोमी, अभिनीत सेठ और ललित सेठ का परिवार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।