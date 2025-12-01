मामूली झगड़े को लेकर अमृतसर में चली गोली, युवक के माथे पर तान दी पिस्टल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के लोहगढ़ इलाके में सोमवार शाम फायरिंग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बात मामूली झगड़े से शुरू हुई। जिसके बाद आरोपी युवकों ने तहश में आकर पिस्टल निकाल फायरिंग शुरू कर दी।

घटना का सीसीटीवी सामने आया है। वहीं, पुलिस ने एक जिंदा कारतूस व दूसरा खाली खोल जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

इलाका निवासियों ने बताया कि पीड़ित मंदिर के बाहर खड़ा था। तभी एक युवक उसके पास आकर उसे धमकाने लगा कि वे उसकी तरफ घूर कर देख रहा है।

आरोपी ने उसे देख लेने की धमकी दे डाली। पीड़ित इसके बाद चुपचाप अपने घर आया। इतने में ही अज्ञात आरोपी भी वहां आ गए। उन्होंने युवक पर फायर निकाल दिया। इसी बीच बचाव के लिए आए युवक पर भी आरोपी ने पिस्टल तान दी। लेकिन वे फायर मिस हो गया।