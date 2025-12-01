मामूली झगड़े को लेकर अमृतसर में चली गोली, युवक के माथे पर तान दी पिस्टल
अमृतसर के लोहगढ़ इलाके में मामूली झगड़े के बाद गोलीबारी हुई। आरोप है कि युवकों ने तैश में आकर पिस्तौल से फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया है। पीड़ित ने बताया कि मंदिर के बाहर उसे घूरने के लिए धमकाया गया था।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के लोहगढ़ इलाके में सोमवार शाम फायरिंग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बात मामूली झगड़े से शुरू हुई। जिसके बाद आरोपी युवकों ने तहश में आकर पिस्टल निकाल फायरिंग शुरू कर दी।
घटना का सीसीटीवी सामने आया है। वहीं, पुलिस ने एक जिंदा कारतूस व दूसरा खाली खोल जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
इलाका निवासियों ने बताया कि पीड़ित मंदिर के बाहर खड़ा था। तभी एक युवक उसके पास आकर उसे धमकाने लगा कि वे उसकी तरफ घूर कर देख रहा है।
आरोपी ने उसे देख लेने की धमकी दे डाली। पीड़ित इसके बाद चुपचाप अपने घर आया। इतने में ही अज्ञात आरोपी भी वहां आ गए। उन्होंने युवक पर फायर निकाल दिया। इसी बीच बचाव के लिए आए युवक पर भी आरोपी ने पिस्टल तान दी। लेकिन वे फायर मिस हो गया।
फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने खोल, जिंदा कारतूस व सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष के बयान अभी लिए जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी।
