अमृतसर पहुंचे फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन, ‘गैस्ट्रोथॉन वॉकेथॉन 2025’ में खोला पेट की बीमारियों से बचने का सीक्रेट

अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर के कंपनी बाग में वीरवार सुबह आयोजित ‘गैस्ट्रोथॉन 2025: स्टेप अप फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ’ वॉकेथॉन का नेतृत्व देश के जाने-माने फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने किया। कार्यक्रम में अमृतसर और आसपास के जिलों से आए कई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और फिटनेस प्रेमी शामिल हुए।

मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मिलिंद सोमन ने कहा कि पाचन तंत्र स्वस्थ रखने के लिए सक्रिय जीवनशैली और संतुलित खान-पान बेहद जरूरी है।

उन्होंने अपनी दिनचर्या साझा करते हुए बताया कि उन्हें आलू के परांठे पसंद हैं, लेकिन वे अधिकतर घर का बना सादा भोजन खाते हैं और पैक्ड व प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं।

उन्होंने लोगों से रोजाना चलने की आदत, नियमित व्यायाम, स्वच्छ भोजन और बेहतर दिनचर्या अपनाने की अपील की। उनके अनुसार, छोटी-छोटी सकारात्मक आदतें पाचन स्वास्थ्य को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती हैं।

आयोजक अमित बख्शी ने कहा कि गैस्ट्रोथॉन जैसे आयोजन समुदाय को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने बताया कि शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज करने से कई लोगों की स्थिति गंभीर हो जाती है।

ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. हरप्रीत सिंह ने कहा कि एसिडिटी, अपच, IBS, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

समय पर इलाज, सही जांच और जीवनशैली में छोटे बदलाव इन समस्याओं को बड़ी बीमारी बनने से रोक सकते हैं।