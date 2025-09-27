Language
    अमृतसर के शास्त्री मार्केट में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान; 2 घंटे बाद पाया काबू

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:46 PM (IST)

    अमृतसर के शास्त्री मार्केट में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। शुक्रवार शाम को गोदाम से धुआं उठने के बाद आग तेज़ी से फैल गई। दमकल विभाग ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

    कपड़े के गोदाम में लगी भयंकर आग

    संवाद सहयोगी, अमृतसर। शास्त्री मार्केट स्थित कटरा परजा में एक कपड़े के गोदाम की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग के कर्मियों ने दो घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया।

    दुकान मालिक के बेटे राजन ने बताया कि शास्त्री मार्केट स्थित उनके दो मंजिला कपड़े के गोदाम में शुक्रवार शाम चार बजे धुआं उठता दिखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटे व धुएं का गुबार निकलना शुरू हो गया। उन्होंने तुरंत सूचना दमकल विभाग को दी।

    दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। दुकान के आसपास काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट है।

    आग बुझाने के लिए करीब पांच गाड़ियां पहुंची, परंतु तंग बाजार तथा भीड़ के कारण एक छोटी गाड़ी ही अंदर दाखिल हो सकी। लोगों ने पानी तथा सिलिंडर की मदद से आग पर काबू पाया। दो घंटे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था।