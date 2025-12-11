Language
    अमृतसर: घर में घुसकर दोस्त और उसकी पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को मारी गोली

    By Rajeev Rawat Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:55 PM (IST)

    पंजाब के तरनतारन जिले के बनवालीपुर गांव में एक व्यक्ति ने एक दंपति को गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिमरनजीत सिंह ने हरपाल सिंह ...और पढ़ें

    अमृतसर: घर में घुसकर दोस्त और उसकी पत्नी को उतारा मौत के घाट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। थाना सरहाली से 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव बनवालीपुर में एक युवक ने किसान हरपाल सिंह व उनकी पत्नी संदीप कौर पर घर में घुसकर पिस्टल से पांच गोलियां मारी। हरपाल को चार और संदीप को एक गोली लगी।

    हत्यारोपित सिमरनजीत सिंह ने वारदात के बाद खुद को भी गोली मार ली। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। हमले में घायल दंपती को अमृतसर के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

    विधानसभा हलका पट्टी के तहत आते गांव बनवालीपुर निवासी हरपाल सिंह की 16 साल पहले गांव भैल ढाएवाला निवासी चरनजीत सिंह की बेटी संदीप कौर से शादी हुई थी। दोनों के दो बेटे गुरजोत सिंह (15) व अभिजोत सिंह (11) हैं। दोनों बच्चे माउंट लिटरा स्कूल में पढ़ते हैं। हरपाल सिंह कृषि करता है। उसकी दोस्ती गांव झंडेर महापुरखा निवासी सिमरनजीत सिंह से हुई।

    सिमरनजीत सिंह अक्सर हरपाल सिंह के घर आता-जाता था। कुछ दिन से दोनों में तलखी का माहौल पैदा हो गया। थाना सरहाली की पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर में संदीप कौर ने बयान दर्ज करवाते हुए बताया कि कुछ दिन से पति को सिमरनजीत सिंह जान से मारने की धमकियां दे रहा था। बुधवार रात आठ बजे सिमरनजीत अपनी काले रंग की गाड़ी नंबर पीबी 02 ईएम 1067 पर सवार होकर आया।

    उस समय संदीप कौर बच्चों के पास बैठी थी और हरपाल घर के गेट पर मौजूद थे। सिमरनजीत सिंह ने गाड़ी से निकलते ही पिस्टल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। दो गोलियां हरपाल सिंह के पेट व दो गोलियां कंधे में लगीं। बचाव के लिए जब वह आगे आई तो एक गोली उसके हाथ की उंगली पर लगी। संदीप कौर के शोर मचाने पर सिमरनजीत सिंह ने पिस्टल की नली कनपटी पर लगाकर खुद को गोली मार ली।

    जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही सब डिविजन पट्टी के डीएसपी लवकेश सैनी, थाना प्रभारी गुरिंदर सिंह, ड्यूटी अधिकारी गुरसेवक सिंह मौके पर पहुंचे। घायल दंपती को अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

    पिता ने बेटे को अपने सांढू को दे दिया था गोद

    हरपाल सिंह के एक भाई सिमरनजीत सिंह की 2024 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद इसी नाम से संबंधित गांव झंडेर महापुरखा निवासी सिमरनजीत सिंह के साथ उसकी दोस्ती हो गई। जांच में सामने आया है कि सिमरनजीत सिंह के पिता पंजाब पुलिस में एएसआइ तैनात थे। उनके सांढू के घर कोई औलाद नहीं थी।

    एएसआइ ने अपने उक्त बेटे को सांढू रजिंदर सिंह को गोद दे दिया था। बाद में वह गांव राहल चाहल में रहने लगा। दसवीं पास सिमरनजीत सिंह कुछ दिनों से हरपाल सिंह से खफा चला आ रहा था। दोनों में तल्खी किस बात पर हुई, इसका अभी पता नहीं चला है।

    एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि सिविल अस्पताल से सिमरनजीत सिंह का शव पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात के पीछे किसी अन्य का हाथ तो नहीं।