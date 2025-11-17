Language
    होटल में शादीशुदा प्रेमिका को बुलाया और कर दी हत्या, पड़ोस में रहने वाले शख्स से था महिला का अवैध संबंध

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:45 AM (IST)

    अमृतसर के एक होटल में एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी, गुरमीत सिंह, तरनतारन का रहने वाला है। मृतका वीरपाल कौर शादीशुदा थी और उसके पति के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस ने गुरमीत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

    होटल में शादीशुदा प्रेमिका की हत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना बी डिवीजन के तहत आते शेरांवाला गेट के पास पड़ते खुल्लर होटल में एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोप है कि तरनतारन के भिखीविंड के पास रहने वाले गुरमीत सिंह ने वीरपाल कौर का गला दबाकर वारदात को अंजाम दिया है।

    पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन के हवाले कर दिया है। उधर, इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। भिखीविंड के पास रहने वले इंद्रजीत सिंह ने डिवीजन थाने की पुलिस को बताया कि उसकी बहन वीरपाल कौर की शादी आठ साल पहले रसाल सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद वीरपाल कौर ने दो जुडवां बच्चों को जन्म दिया था।

    इस बीच वीरपाल और उसके पति रसाल सिंह के साथ झगड़े शुरू हो गए थे। मौका मिलते ही पड़ोस में रहने वाले गुरमीत सिंह ने वीरपाल से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी। परिवार ने बताया कि पति से विवाद के कारण वीरपाल और गुरमीत में अवैध संबंध बन चुके थे। इसका पता लगने पर परिवार के सदस्यों ने गुरमीत और वीरपाल को कई बार समझाया भी था।

    लेकिन गुरमीत बाज नहीं आ रहा था। गुरमीत ने वीरपाल कौर को किसी तरह विश्वास में लेकर शेरांवाला गेट के पास खुल्लर होटल में बुला लिया था। वहीं, आरोपित ने कमरा नंबर 104 में मौका मिलते ही वीरपाल कौर की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने जांच के बाद गुरमीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।