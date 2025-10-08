अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, ढाई किलो गांजा बरामद

अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने इंडो थाइ एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंचे दो यात्रियों से ढाई किलो गांजा बरामद किया। ये यात्री बैंकॉक से अमृतसर आए थे। कस्टम विभाग के अनुसार आरोपियों ने गांजे को अलग-अलग पन्नियों में छिपाकर रखा था। अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि वे यह खेप किसे देने वाले थे।

अमृतसर एयरपोर्ट पर ढाई किलो गांजा बरामद। फोटो जागरण