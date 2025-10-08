अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, ढाई किलो गांजा बरामद
अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने इंडो थाइ एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंचे दो यात्रियों से ढाई किलो गांजा बरामद किया। ये यात्री बैंकॉक से अमृतसर आए थे। कस्टम विभाग के अनुसार आरोपियों ने गांजे को अलग-अलग पन्नियों में छिपाकर रखा था। अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि वे यह खेप किसे देने वाले थे।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक यात्री से कस्टम विभाग की टीम ने ढाई किलो गांजा बरामद किया है। इंडो थाइ एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर एसएल- 214 से दो यात्री यह खेप लेकर पहुंचे थे।
पता लगा है कि यह दोनों यात्री बैंकाक से अमृतसर पहुंचे थे। कस्टम विभाग के मुताबिक आरोपियों ने इसे अलग-अलग पन्नियों में भरकर और छिपाकर रखा था। कस्टम के अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं कि यह खेप उन्होंने कहां लेकर जानी थी और किसे सप्लाई करनी थी।
