पंजाब के अमृतसर से खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स का आतंकी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद
अमृतसर पुलिस ने राजासांसी में एक हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स का आतंकी है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। बिक्रमजीत सिंह नामक आरोपी पर पहले भी निरंकारी भवन पर ग्रेनेड हमले का आरोप है, जिसके लिए उसे आईएसआई से जुड़े आतंकी रिंदा ने हथियार मुहैया कराए थे।
जागरण संवाददाता,अमृतसर। कुछ दिन पहले राजासांसी में इटली से लौटे मलकीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को काबू किया है। आरोपितों के कब्जे से चार ग्लाक पिस्तौल, चार मैगजीन और गोली सिक्का बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान धालीवाल गांव निवासी बिक्रमजीत सिंह और राजासांसी निवासी करण के रूप में बताई है।
पुलिस को जानकारी मिली थी कि बिक्रमजीत ने साल 2018 में निरंकारी भवन पर ग्रेनेड से हमला किया था.और आरोपित घटना के दो साल बाद ही जमातन से जेल लौट आया था। बिक्रमजीत खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स का आतंकी था।
निरंकार भवन पर धमाके के दौरान उसे ग्रेनेड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए काम कर रहे आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा ने मुहैया करवाया था। शनिवार की सुबह गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने दोनों के कब्जे से तीन पिस्तौल, एक रिवाल्वर, चार मैगजीन और गोलियां बरामद की हैं।
