पुलिस की पिस्तौल छीनकर की फायरिंग, अमृतसर सीमा पर करनाल के दो शूटर के साथ मुठभेड़; एनकाउंटर में हुए घायल
अमृतसर के पास रोडावाला गांव में पुलिस और करनाल के दो शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस से पिस्तौल छीनकर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस घटना में दोनों शूटर घायल हो गए। पूछताछ में पता चला कि इन आरोपियों ने पहले भी रमदास इलाके में गोलियां चलाई थीं और हथियार छिपाकर हरियाणा भाग गए थे।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित थाना रमदास के अधीन पड़ते रोडावाला गांव के पास करनाल के दो शूटरों और पुलिस के बीच रविवार की दो पहर मुठभेड़ हुई। बदमाशों की निशानदेही पर हथियार बरामद करने ले जा रही पुलिस पर आरोपितों ने सरकारी पिस्तौल छीन कर फायरिंग कर दी।
पुलिस कर्मियों ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपितों पर फायर किए। गोली लगने से करनाल निवासी अभी और आजाद जख्मी हो गए। दोनों की टांगों पर गोलियां लगी है। आरोपितों ने 8 अक्टूबर को रमदास इलाके में गोलियां चलाई थीं। कार्रवाई करते हुए पुलिस को पता चला कि उक्त दोनों आोरपित हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले है। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने दोनों के साथ उनके एक तीसरे साथी को भी धर लिया।
तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस शनिवार क ी रात रमदास लेकर पहुंची थी। रातभर हुई पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया था कि वारदात में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल उन्होंने रमदास के सुनसान इलाके में छिपाए थे और फिर हरियाणा फरार हो गए थे।
