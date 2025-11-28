मजीठा थाने में नए मामले में कंचनप्रीत अरेस्ट, तरनतारन उपचुनाव में दर्ज हुए थे 4 केस
उपचुनाव के दौरान दर्ज मामलों की जांच के लिए मजीठा थाने पहुंची कंचनप्रीत कौर को तरनतारन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अकाली दल ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी से पहले सूचित करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया। कंचनप्रीत ने न्यायालय पर भरोसा जताया है और जांच में सहयोग करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। उप-चुनाव के दौरान चार केस दाखिल होने के बाद जांच में शामिल होने के लिए मजीठा पुलिस थाने में पहुंची कंचनप्रीत कौर को तरनतारन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद कंचनप्रीत पहली बार जांच में शामिल होने के लिए पहुंची थी। अकाली दल का आरोप है- कोर्ट ने सरकार व पुलिस को आदेश दिया था कि कंचनप्रीत की अरेस्ट से पहले 7 दिन पहले सूचित किया जाएगा।
अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने कहा कि कंचनप्रीत को झबाल थाने में 11 नवंबर को दर्ज 208 एफआईआर में अरेस्ट किया गया है। इस एफआईआर में सभी अज्ञात थे और अब कंचनप्रीत का नाम इसमें जोड़ा गया है।
कंचन ने कहा था- न्यायालय पर है भरोसा
पहली बार अकाली उम्मीदवार सुखविंदर कौर की बेटी कंचनप्रीत इस जांच में शामिल होने से पहले मीडिया के सामने आई थी। वे आज मजीठा थाने में पहुंची थी। जहां उन्होंने जांच को ज्वाइन किया। उनके साथ अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा भी पहुंचे थे।
