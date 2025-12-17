Language
    कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड;एनकाउंट में मारे गया मिड्डू तरनतारन का रहने वाला, अमीर होने की चाहत ने गलत रास्ते पर भेजा

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया हत्याकांड का शूटर मिड्डू है, जिसने तरनतारन में पहले भी पांच वारदातें की हैं। पुलिस के अनुसार, मिड्डू एक कुख्यात अपराधी ह ...और पढ़ें

    तरनतारन का हरपिंदर सिंह मिड्डू के मारे जाने की जानकारी देते हुए मोहाली पुलिस।

    धर्मबीर सिंह मल्हारतरनतारन। साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले से संबंधित गांव सुहाना के सेक्टर 82 के खेल मैदान में कबड्डी प्रमोटर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या मामले में बुधवार को पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। लालड़ू हाइवे समीप बीयाबान जगह पर मुठभेड़ दौरान बदमाश हरपिंदर सिंह मिड्डू को ढेर कर दिया गया।

    इसी गिरोह से संबंधित इशविंदर सिंह को विदेश भागने की फिराक दौरान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। यह दोनों बदमाश तरनतारन जिले से संबंधित निकले। स्थानीय पुलिस ने जब रिकार्ड खंगालना शुरु किया तो डेढ माह के दौरान मिड्डू द्वारा की गई पांच वारदातें तस्दीक हुई हैं। कुल मिलाकर इस मामले के तार यूएसए से लेकर रशिया तक जुड़े हुए हैं।

    जम्मू-कश्मीर-राजस्थान नेशनल हाइवे स्थित कस्बा नौशहरा पन्नूआं निवासी जस्सा सिंह का लड़का हरपिंदर सिंह मिड्डू करीब छह माह से राज्य में सरगर्म विभिन्न गैंग्सटरों के संपर्क में था। मिड्डू ने करीब दो माह के दौरान अपने ही कस्बे में रंगदारी को लेकर गोलियां चलाने की पांच वारदातों को अंजाम दिया।

    तरनतारन के सरहाली में दर्ज हैं मामले

    मिड्‌डू के खिलाफ थाना सरहाली में तीन मामले बाईनेम दर्ज हैं। जबकि दो मामलों में अभी जांच चल रही है। कुल मिलाकर हरपिंदर सिंह मिड्डू छोटी आयु में बड़े गैंग्सटरों के संपर्क में आकर रातो-रात अमीर होना चाहता था। इसी के गिरोह से संबंधित इशविंदर सिंह विदेश भागने की फिराक में था।

    इशविंदर  को दिल्ली स्थित स्पेशल सैल के एसीपी प्रमोद कुशवाहा के नेतृत्व में दिल्ली एयरपोर्ट से दबोच लिया गया। कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया का कुछ दिन पूर्व विवाह हुआ था। पुलिस सूत्रों की मानें तो कबड्डी के मैच दौरान राणा बलाचौरिया से सेल्फी लेने के बहाने शूटर उसके पास आया व लोई से सम्मानित करते हुए राणा का चेहरा ढककर गोलियां दागीं। जिसके बाद तीनों आरोपित बाइक पर फरार हो गए थे।

    एक ही गांव के रहने वाले हैं मिड्‌डू इशविंदर

    इस हत्याकांड से जुड़े हरपिंदर सिंह मिड्डू व इशविंदर  सिंह एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस को अभी इशविंदर  सिंह का आपराधिक रिकार्ड नहीं मिल पाया। लालड़ू हाइवे के पास मिड्डू को गिरफ्तार करने लिए जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। जिसकी उपचार दौरान मौत हो गई।

    राज्य में कई हिस्सों में दे चुका वारदातों को अंजाम

    प्रथम जांच से पता चलता है कि मिड्डू ने अपने साथियों से मिलकर राज्य के कई क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया हो सकता है। उधर, खुफिया एजेंसियों ने भी नौशहरा पन्नूआं का रुख करते हुए मिड्डू के पिता जस्सा सिंह से पूछताछ की। बुधवार की दोपहर को जब मिड्डू के इनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिली तो उसके घर में पड़ोसियों ने जाना भी ठीक नहीं समझा।

    थाना सरहाली की पुलिस ने मिड्डू से संबंधित नेटवर्क का पता लगाने लिए टीम गठित कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से संबंधित उन चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा, जो अभी तक सामने नहीं आए। डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल का कहना है कि मोहाली पुलिस द्वारा सारे मामले की जांच की जा रही है।

    राणा बलाचौरिया हत्याकांड से संबंधित जांच टीम को स्थानीय पुलिस पूरा सहयोग करेगी। चहिल ने कहा कि मिड्डू व इशविंदर के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है।

     