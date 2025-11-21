अमृतसर: जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की मां को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका, जा रही थी कनाडा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। देशी विरोधी गतिविधियों में लिप्त व जेल में बंद अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वह शुक्रवार की शाम साढ़े तीन बजे दिल्ली से कनाडा रवाना होने वाली थी। उनकी बेटी ने बेटो को जन्म दिया और वह उसे देखने जा रही थीं।

पता चला है कि अमृतसर देहात पुलिस की तरफ से बलविंदर कौर के खिलाफ एलओसी जारी करवा रखी थी। वह शुक्रवार की दोपहर बारह बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गई और उनके पति तरसेम सिंह ट्रेन के मार्फत बेटे अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में मुलाकात करने निकले थे।

जानकारी के मुताबिक, अमृतपाल सिंह की बहन पिछले कई सालों से कनाडा में रहती है। कुछ दिन पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया है। इस दौरान अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर बेटी से मिलने के लिए कनाडा जाने वाली थी। बलविंदर कौर को पिछले दस साल से वीजा मिला हुआ है।

इस कारण वह शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गई। लेकिन चैकिंग के दौरान एयरपोर्ट अथारिटी ने उसे बताया कि उसके खिलाफ एलओसी जारी की गई है। इस लिए वह देश से बाहर नहीं जा सकती। बलविंदर कौर ने बताया कि उनके खिलाफ किसी तरह का पर्चा दर्ज नहीं है। इस लिए उनके खिलाफ उन्हें रोकना गलत है।