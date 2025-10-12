Language
    अमृतसर में CI टीम की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से भेजी गई हथियारों की खेप जब्त; तीन तस्कर गिरफ्तार 

    By Naveen Rajput Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:09 PM (IST)

    अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने आईएसआई द्वारा भेजी गई हथियारों की खेप पकड़ी, जिसमें आठ ग्लॉक पिस्तौल शामिल हैं। तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी पहचान महेश मसीह, अंग्रेज सिंह और अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, ये हथियार पंजाब में आतंकी गतिविधियों के लिए थे। आरोपियों ने स्वीकार किया कि खेप ड्रोन से गिराई गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बरामद की गई हथियारों की खेप

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दवारा भेजी गई हथियारों की खेप शनिवार की दोपहर बरामद की है। खेप में आठ ग्लॉक पिस्तौल और उन्हें ले जा रहे तीन तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

    डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह हथियार पंजाब में खूनी खेल खेलने के लिए आतंकियों और गैंग्सटरों तक पहुंचाए जाने थे, जिसे सीआई की टीम ने विफल कर दिया है। डीजीपी ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान तरनतारन जिले के माड़ी मेघा गांव निवासी महेश उर्फ आशु मसीह, अंग्रेज सिंह और तरनतारन के भिखीविंड निवासी अर्शदीप सिंह के रूप में बताई है। पकड़े गए हथियारों में तीन पिस्तौल नाइन एमएम और पांच पिस्तौल 30 बोर के है। उनके साथ आठ मैग्जीन भी मिले हैं।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त दोनों आरोपित बाइक पर सवार होकर हथियारों की खेप सप्लाई करने जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने अमृतसर ग्रामीण के गांव भूसे के पास नाकाबंदी कर तीनों को धर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से आठ पिस्तौल, आठ मैग्जीन बरामद किए गए। आरोपितों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उक्त खेप पाकिस्तानी तस्करों ने कुछ दिन पहले ही ड्रोन के मार्फत भारतीय सरहद में गिराई थी। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि पकड़े गए तीनों आरोपित पहले कितनी बार हथियार सप्लाई कर चुके हैं। तीनों के मोबाइल से कुछ संदिग्ध कॉन्टैक्ट्स भी मिले हैं, जिनपर जांच की जा रही है। इसे लेकर पुलिस द्वारा स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल में केस दर्ज किया गया है।