अमृतसर में CI टीम की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से भेजी गई हथियारों की खेप जब्त; तीन तस्कर गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, अमृतसर। काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दवारा भेजी गई हथियारों की खेप शनिवार की दोपहर बरामद की है। खेप में आठ ग्लॉक पिस्तौल और उन्हें ले जा रहे तीन तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह हथियार पंजाब में खूनी खेल खेलने के लिए आतंकियों और गैंग्सटरों तक पहुंचाए जाने थे, जिसे सीआई की टीम ने विफल कर दिया है। डीजीपी ने पकड़े गए आरोपितों की पहचान तरनतारन जिले के माड़ी मेघा गांव निवासी महेश उर्फ आशु मसीह, अंग्रेज सिंह और तरनतारन के भिखीविंड निवासी अर्शदीप सिंह के रूप में बताई है। पकड़े गए हथियारों में तीन पिस्तौल नाइन एमएम और पांच पिस्तौल 30 बोर के है। उनके साथ आठ मैग्जीन भी मिले हैं।