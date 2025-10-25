Language
    ISI की खौफनाक साजिश, पठानकोट से फिरोजपुर तक के सीमांत गांवों में गिराए खतरनाक हथियार; तलाश में पुलिस 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:51 PM (IST)

    फिरोजपुर जेल से गिरफ्तार हरप्रीत सिंह ने पूछताछ में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि ड्रोन से सीमावर्ती गांवों में घातक हथियार गिराए गए हैं, जिनमें आरपीजी और ग्रेनेड शामिल हैं। पुलिस और बीएसएफ सीमांत क्षेत्र में हथियारों की तलाश कर रही है। 

    पठानकोट से फिरोजपुर तक के सीमांत गांवों में गिराए हथियार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। फिरोजपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए हरप्रीत सिंह को शुक्रवार की दोपहर ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर (जेआइसी) में लाया गया। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी रात तक आरोपित से पूछताछ करते रहे। एक अधिकारी ने बताया कि हरप्रीत ने पूछताछ में कई राज खोले हैं।

    आरोपित ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने ड्रोन से कई घातक हथियार सीमावर्ती गांवों में गिराए हैं। इससे पहले कि उसे इन हथियारों की लोकेशन पता चलती पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    उसने बताया कि सीमापार से भेजे गए हथियारों में दो राकेट प्रोपोल्ड ग्रेनेड (आरपीजी), ग्रेनेड व अन्य खतरनाक हथियार शामिल हैं और यह हथियार पठानकोट से लेकर फिरोजपुर तक के सीमांत क्षेत्र में ड्रोन द्वारा गिराए गए हैं।

    उससे पूछताछ के बाद हथियारों की बरामदगी के लिए सीमांत क्षेत्र में पुलिस और बीएसएफ की ओर से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच शाम छह बजे के बाद आरपीजी सहित पकड़े गए महकदीप सिंह और आदित्य को भी जेआइसी लाया गया।

    सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने तीनों आरोपितों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की। उल्लेखनीय है कि अमृतसर देहात पुलिस के स्पेशल सेल ने मंगलवार को आरपीजी सहित महकदीप सिंह और आदित्य को गिरफ्तार किया था।

    मात्र बीस हजार रुपये के लिए वह जेल में बंद हरप्रीत सिंह के कहने पर उसे ठिकाने लगाने जा रहे थे कि पुलिस द्वारा धरे गए। दोनों ने पूछताछ में बताया था कि हरप्रीति ने ही आइएसआइ से संपर्क कर यह हथियार मंगवाए थे।

    उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने फिरोजपुर जेल में बंद हरप्रीत सिंह की बैरक में दबिश दी तो उससे दो मोबाइल बरामद हुए। इन मोबाइल की जांच के दौरान उनमें कई पाकिस्तानी तस्करों के अलावा आइएसआइ के लिए विदेश में बैठकर काम करने वाले गैंग्स्टरों के नंबर भी मिले हैं।