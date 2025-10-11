पंजाब को अशांत करने की ISI और पाकिस्तानी सेना की साजिश नाकाम! पाक की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश जारी है। पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ पाक सेना भी अब पंजाब को अशांत करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके सुबूत शुक्रवार को बीएसएफ की ओर से पाकिस्तान से ड्रोन से गिराए गए कारतूस व नशे की खेप बरामद करने से मिलते हैं।

सीमा से सटे गांव अटारी और भैणी राजपूताना से 34 कारतूस, 3.049 किलो आइस ड्रग, आठ किलो हेरोइन व अफीम बरामद हुई है। बरामद कारतूस पाकिस्तान की आर्डिनेंसफैक्ट्री में बने हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ पाक सेना ही करती है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव अटारी में गुप्त सूचना पर मध्यरात्रि में तलाशी अभियान चलाया।

जवानों को तीन बड़े पैकेटों से पाकिस्तानीआर्डिनेंसफैक्ट्री में बने 34 कारतूस, 7.985 किलो हेरोइन और 290 ग्राम अफीम मिली। सीमावर्ती गांव भैणी राजपूताना में भी ड्रोन आने की सूचना पर सीमा सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया। वहां खेत से एक पैकेट में 3.049 किलो आइसड्रग मिली।

पाक सेना की ओर से प्रयोग किए जाने वाले कारतूस मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। यह पहला मामला नहीं है जब पाक सेना के हथियार पंजाब में मिले हैं। वर्ष 2018 में अमृतसर के निरंकारी भवन में जो ग्रेनेड फेंका गया था, उसका प्रयोग पाक सेना ही करती है। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश में सीमा पार से आए हथियार लगातार मिल रहे हैं।

एक सप्ताह में आरडीएक्स व ग्रेनेड के साथ पकड़े जा चुके पांच आतंकी आईएसआई ने त्योहारी सीजन में पंजाब को दहलाने का षड्यंत्र रचा है। इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि एक सप्ताह में ही 2.5 किलो आरडीएक्स और छह हैंडग्रेनेड के साथ पांच आतंकी पकड़े जा चुके हैं। दो अक्टूबर को अमृतसर में आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के तीन आतंकियों से चार ग्रेनेड, एक ग्लाकपिस्टल और 15 कारतूस मिले थे।