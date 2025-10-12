पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में ISI, त्योहारी सीजन में लगातार भेज रहा खतरनाक हथियार
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में त्योहारों के दौरान आतंकी हमलों की साजिश रच रही है। इसके लिए ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजे जा रहे हैं। अमृतसर में दो तस्कर एक चीनी ड्रोन और पिस्तौल के साथ पकड़े गए। जालंधर में 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल धमाकों के लिए होना था। सीमा पर बीएसएफ और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ आतंकियों और गैंग्सटरों की मदद से पंजाब में त्यौहारी सीजन में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य के लिए लगातार सीमा पार से आरडीएक्स, आइईडी, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौलें और बड़ी मात्रा में कारतूस ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। इसी के चलते खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में दीपावली तक किसी बड़ी घटना होने का अलर्ट भी जारी किया है।
इसी अलर्ट के चलते सीमा पर बीएसएफ और सीमा से सटे जिलों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। अमृतसर देहात के सीआइए स्टाफ की टीम ने रविवार को दो तस्करों को एक चीनी ड्रोन और एक पिस्तौल के साथ पकड़ा है। आरोपितों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वे इससे पहले भी पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर गैंग्सटरों को सप्लाई कर चुके हैं। बता दें कि एक दिन पहले भी आठ पिस्तौलों के साथ तीन तस्करों को पकड़ा गया था और यह हथियार भी पाकिस्तान से मंगवाए गए थे।
पुलिस दोनों से पता लगाने में जुटी है कि वे कौन-कौन से हथियार गैंग्सटरों को सप्लाई कर चुकी है और वे कौन हैं।एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के बाद रविवार को घरिंडा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू की। इसी दौरान एक्टिवा सवार गांव रोड़ांवाला निवासी रोहित और अटारी निवासी साजन को जब रोककर तलाशी ली गई तो उनसे एक चीन निर्मित ड्रोन व एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए।
दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह हथियार उन्होंने सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से मंगवाए थे लेकिन इस दौरान ड्रोन भी वहीं गिर गया। इसके बाद दोनों ने ड्रोन व हथियार छिपाकर रख लिए। रविवार को जब वे हथियार सप्लाई करने जा रहे थे तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपितों से मिले दो मोबाइल में कुछ पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।जालंधर में 2.5 किलो आरडीएक्स से चार जगह करने थे धमाकेउल्लेखनीय है कि वीरवार को जालंधर में पुलिस ने गुरदासपुर के दो आतंकियों को 2.5 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़ा था।
दोनों ने पूछताछ में बताया कि आइएसआइ के कहने ही पाक में रहते आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने यह आरडीएक्स सीमा पार से भिजवाया था। इस आरडीएक्स का प्रयोग राज्य में दीपावली तक चार जगह धमाके करने के लिए किया जाना था। बता दें कि पुलिस ने आरडीएक्स के साथ ही आइईडी और रिमोर्ट कंट्रोलर भी जब्त किया था।
सीमा पर बीएसएफ ने दस दिन में पकड़े हथियार
2 अक्टूबर : फिरोजपुर में दो पिस्तौल व मैगजीन पकड़े।
3 अक्टूबर : तरनतारन में दो तस्करों से दो पिस्तौल व सात कारतूस बरामद किए।
5 अक्टूबर : अमृतसर में एक ड्रोन पकड़ा।
6 अक्टूबर : अमृतसर में दो पिस्टल बरामद।
7 अक्टूबर : तरनतारन में एक पिस्टल बरामद।
9 अक्टूबर : तरनतारन में तस्कर से एक पिस्तौल व दो मैगजीन।
10 अक्टूबूर : पाक सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 34 कारतूत पकड़े
पुलिस ने अक्टूबर माह में पकड़े हथियार
दो अक्टूबर - 12 पिस्टल के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार, इनमें से एक नाबालिग
दो अक्टूबर : चार हैंड ग्रेनेड, एक ग्लाक पिस्टल और 15 कारतूस सहित सेना से बर्खास्त कमांडो व दो गिरफ्तार
तीन अक्टूबर : चार पिस्टल, 11 कारतूस के साथ नौ गिरफ्तार
पांच अक्टूबर : पांच पिस्टल के साथ दो गिरफ्तार
छह अक्टूबर : दो हैंड ग्रेनेड के साथ दो गिरफ्तार
नौ अक्टूबर : 2.5 किलो आरडीएक्स, आइईडी
11 अक्टूबर : आठ ग्लाक पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार
12 अक्टूबर : छह पिस्टल के साथ दो लोग गिरफ्तार
