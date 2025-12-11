अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान अकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से विदेशी हथियारों की आपूर्ति और अवैध नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा था।

गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने 1 स्टार मार्क पिस्तौल (.30 बोर), 1 पिस्तौल (.30 बोर), 1 PX5 पिस्तौल (.30 बोर), 1 Glock Gen-19 पिस्तौल (9mm), 6 जिंदा राउंड (.30 बोर) और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद हथियार पूरी तरह विदेशी निर्मित हैं और अत्याधुनिक कैटिगरी के माने जाते हैं।

पाकिस्तानी सप्लायरों से सीधा संपर्क प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अकाशदीप के पाकिस्तान-आधारित हथियार सप्लायरों से लगातार संपर्क थे। यह नेटवर्क पंजाब में अशांति फैलाने और गैंगस्टर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियार भेज रहा था। पुलिस के मुताबिक, यह मॉड्यूल राज्य की अमन-शांति को भंग करने की बड़ी साजिश का हिस्सा था।