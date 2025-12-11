अमृतसर में सामान्य हुआ इंडिगो फ्लाइट का आवागमन, अभी तक चार उड़ानें हुईं लैंड, यात्रियों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीरवार इंडिगो का आवागमन सामान्य होने लगा है। आज इंडिगो की फ्लाइट्स समय से पहले अमृतसर पहुंची। जिससे पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली है। वहीं, अभी तक 4 फ्लाइट्स लैंड हो चुकी हैं, जबकि एक का दोपहर पहुंचने का शेड्यूल जारी किया गया है। वहीं, 11 बजे तक 1 फ्लाइट अपने तय समय पर उड़ान भर चुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी बीच इंडिगो की फ्लाइट्स की गिनती में कमी आई है। वीरवार 9 फ्लाइट्स के आने व 9 फ्लाइट्स के जाने का शेड्यूल जारी हुआ, जबकि बीते दिनों ये गिनती 12 के करीब थी। इसे केंद्र सरकार व एयरलाइंस की तरफ से उठाए गए कदम का हिस्सा माना जा रहा है।