    अमृतसर से इंडिगो की उड़ानें रद, यात्री परेशान, दूसरी विमानन कंपनियों ने बढ़ाया किराया

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:12 AM (IST)

    अमृतसर हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और दिल्ली की उड़ानें रद्द कर दी गई ह ...और पढ़ें

    अमृतसर से इंडिगो की उड़ानें रद, यात्री परेशान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। इंडिगो की उड़ानें रद होने का सिलसिला शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अमृतसर हवाईअड्डे से पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और दिल्ली की उड़ानें रद कर दी गईं। शारजाह, श्रीनगर सहित कई उड़ानों का शेड्यूल अज्ञात समय बताया गया है। इससे यात्री ठंड में परेशान हो रहे हैं।

    दूसरी विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। अमृतसर से दिल्ली फ्लाइट की टिकट जो पहले पांच हजार रुपये में मिल जाती थी, अब 13 हजार से 22 हजार तक में मिल रही है। सात हजार वाली मुंबई की टिकट का दाम बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दिया गया है। जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट शुक्रवार को भी रद कर दी गई।

    दोपहर चार बजे फ्लाइट का समय था और यात्रियों को करीब दो बजे फ्लाइट रद होने का समय भेजा गया। शुक्रवार को 180 यात्रियों ने मुंबई के लिए टिकट बुक करवा रखी थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर परेशान सुनील जोशी ने कहा कि उनके भतीजे की फ्लाइट थी। उनके साथ बच्चे भी हैं। एयरपोर्ट पर आकर पता चला कि उड़ान रद है। विमानन कंपनी को पहले ही सूचित करना चाहिए था।

    यात्री मजूद तसदुद्दीन ने बताया कि उनकी बेंगलुरु के लिए वीरवार को उड़ान थी। उन्हें यहां डिबोर्ड कर रखा हुआ है। यह भी नहीं बताया जा रहा कि फ्लाइट कब जाएगी। टर्मिनल से बाहर आए तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उनकी टिकट भी रद नहीं की जा रही। यदि एयरलाइन रिफंड कर दे तो वह सड़क मार्ग से जा सकेंगे। हरकीरत ने कहा कि वह वीरवार से यहां रुकी हैं।

    उनकी रात 11:50 बजे पुणे की फ्लाइट थी। पहले बोला कि सुबह छह बजे फ्लाइट जाएगी। उन्होंने ठंड में इंतजार किया। अब रविवार को फ्लाइट जाने की बात कही जा रही है। इसमें भी कुछ कंफर्म नहीं किया जा रहा। इसी तरह जालंधर के कारोबारी अमित जग्गी को मुंबई न पहुंच पाने के कारण वहां अन्य कारोबारियों के साथ बिजनेस मीटिंग रद करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि मुंबई में तीन दिन के लिए होटल भी बुक था। अब रुपये भी वापस नहीं होंगे। उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।