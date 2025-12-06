अमृतसर से इंडिगो की उड़ानें रद, यात्री परेशान, दूसरी विमानन कंपनियों ने बढ़ाया किराया

जागरण संवाददाता, अमृतसर। इंडिगो की उड़ानें रद होने का सिलसिला शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अमृतसर हवाईअड्डे से पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और दिल्ली की उड़ानें रद कर दी गईं। शारजाह, श्रीनगर सहित कई उड़ानों का शेड्यूल अज्ञात समय बताया गया है। इससे यात्री ठंड में परेशान हो रहे हैं।

दूसरी विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। अमृतसर से दिल्ली फ्लाइट की टिकट जो पहले पांच हजार रुपये में मिल जाती थी, अब 13 हजार से 22 हजार तक में मिल रही है। सात हजार वाली मुंबई की टिकट का दाम बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दिया गया है। जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट शुक्रवार को भी रद कर दी गई।

दोपहर चार बजे फ्लाइट का समय था और यात्रियों को करीब दो बजे फ्लाइट रद होने का समय भेजा गया। शुक्रवार को 180 यात्रियों ने मुंबई के लिए टिकट बुक करवा रखी थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर परेशान सुनील जोशी ने कहा कि उनके भतीजे की फ्लाइट थी। उनके साथ बच्चे भी हैं। एयरपोर्ट पर आकर पता चला कि उड़ान रद है। विमानन कंपनी को पहले ही सूचित करना चाहिए था।

यात्री मजूद तसदुद्दीन ने बताया कि उनकी बेंगलुरु के लिए वीरवार को उड़ान थी। उन्हें यहां डिबोर्ड कर रखा हुआ है। यह भी नहीं बताया जा रहा कि फ्लाइट कब जाएगी। टर्मिनल से बाहर आए तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उनकी टिकट भी रद नहीं की जा रही। यदि एयरलाइन रिफंड कर दे तो वह सड़क मार्ग से जा सकेंगे। हरकीरत ने कहा कि वह वीरवार से यहां रुकी हैं।