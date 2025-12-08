Indigo Crisis: अमृतसर एयरपोर्ट से इंडिगो की 19 उड़ानें रद, निजी बसों ने किराया 40% तक बढ़ाया; हर तरफ से फंसे यात्री
अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट से इंडिगो की 23 में से 19 उड़ानें सोमवार भी प्रभावित हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सैकड़ों लोग अचानक वैकल्पिक साधन खोजने को मजबूर हुए, जिसका अब फायदा उठाया जा रहा है और निजी ट्रेवल एजेंसियों ने ने किराए में तेज बढ़ोतरी कर दी।
कई यात्रियों ने शिकायत की कि अचानक फ्लाइटों के कैंसल से यात्रा योजनाए बिगड़ गईं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इंडिगो की वर्किंग को लाइन में आने के लिए 10 दिसंबर तक का समय लग सकता है।
दूर के रूट के लिए लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। लेकिन, दिल्ली जाने के लिए लोग बस, ट्रेन व टैक्सी पर आश्रित हो रहे हैं। जिसका फायदा निजी बस व टैक्सी चालक उठा रहे हैं।
अमृतसर–दिल्ली रूट पर तकरीबन 40 निजी बसें चलती हैं। इनके ऑपरेटरों ने किराया काफी बढ़ा दिया है। खासकर रात के समय चलने वाली स्लिपर बसों के ऑपरेटर ऑन द स्पॉट किराया 50 प्रतिशत तक अधिक वसूल रहे हैं। सामान्य सीट जो 600 रुपए में मिल जाती है, तो उसके लिए लोगों को अब 900 रुपए देना पड़ रहा है।
स्लीपर सीट जो 700 रुपए में मिल जाती है, उसके लिए तकरीबन 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। अमृतसर के मजीठा रोड रहने वाले नितिन शर्मा बताते हैं कि उन्हें किसी कारण दिल्ली अचानक जाना पड़ा।
टैक्सी का पता किया तो वे 12 हजार तक वसूल रहे हैं। ये बहुत ही अधिक है। वहीं, बड़ी 7 सीटर कारों का किराया तो 15 से 18 हजार तक वसूला जा रहा है।
भीड़ को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। नई दिल्ली–जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस (12425/26) में 1 AC थ्री-टीयर कोच, नई दिल्ली–चंडीगढ़ शताब्दी (12045/46) में 1 AC चेयर कार, अमृतसर–नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी (12030/29) में 2 AC चेयर कार कोच को जोड़ा गया है।
जानें अमृतसर से इंडिगो की उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स का आज का शेड्यूल
|फ्लाइट नंबर
|गंतव्य स्थान
|निर्धारित प्रस्थान समय (IST)
|वास्तविक/संशोधित प्रस्थान समय (IST)
|स्थिति
|6E2506
|दिल्ली
|6:35 बजे (सुबह)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E6164
|श्रीनगर
|8:05 बजे (सुबह)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E514
|हैदराबाद
|10:31 बजे (सुबह)
|10:31 बजे (सुबह)
|उड़ान भरी
|6E6848
|दिल्ली
|10:40 बजे (सुबह)
|11:05 बजे (सुबह)
|उड़ान भरी (विलंब से)
|6E127
|अहमदाबाद
|11:00 बजे (सुबह)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E1427
|शारजाह
|12:00 बजे (दोपहर)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E6288
|श्रीनगर
|1:15 बजे (दोपहर)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E478
|बेंगलुरु
|4:15 बजे (शाम)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E5188
|दिल्ली
|7:05 बजे (शाम)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E278
|मुम्बई
|10:25 बजे (रात)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E5215
|दिल्ली
|10:50 बजे (रात)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
|6E6129
|पुणे
|11:50 बजे (रात)
|अज्ञात समय
|विलंबित/पुनर्निर्धारित
