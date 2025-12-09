Language
    अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानों का संचालन फिर से शुरू, 12 में से 4 फ्लाइटें लैंड; यात्री अभी भी परेशान

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:39 AM (IST)

    अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन का संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। तकनीकी समस्या के चलते उड़ानों में देरी हुई। 12 में से 4 फ्लाइटें लैंड हो चुकी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगी हैं (फाइल फोटो)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगी हैं।

    हाल के दिनों में तकनीकी समस्याओं और ऑपरेशनल अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द या देरी से चल रही थीं, लेकिन अब रनवे पर इंडिगो विमानों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है।

    विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी व्यवस्था को पटरी पर आने में अभी कुछ समय लगेगा और संभावना है कि 10 दिसंबर तक इंडिगो का संचालन पूरी तरह सामान्य स्थिति में लौट आएगा।

    एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतसर आने वाली 12 निर्धारित इंडिगो उड़ानों में से 4 फ्लाइटें सफलतापूर्वक लैंड कर चुकी हैं, जबकि एक और फ्लाइट के दोपहर बाद लैंड होने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

    हालांकि सात उड़ानें अब भी प्रभावित हैं, जिसके कारण यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगड़ गई हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार की स्थिति झेलनी पड़ रही है।

    इसी तरह, अमृतसर से प्रस्थान करने वाली उड़ानों में भी धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है। सोमवार सुबह 10 बजे हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट उड़ान भर चुकी है और एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार उम्मीद है कि शाम तक चार और उड़ानें रवाना हो सकती हैं। एयरलाइन की टीम शेड्यूल को स्थिर करने में जुटी हुई है ताकि आगे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

    यात्रियों के लिए यह राहत की बात है कि स्थिति में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई लोग अब भी बदलते शेड्यूल, देरी और टिकट परिवर्तन जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एयरलाइन की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने फ्लाइट स्टेटस की ताज़ा जानकारी अवश्य लेते रहें, ताकि किसी आकस्मिक बदलाव से बचा जा सके।

    फ्लाइट नंबर गंतव्य मूल निर्धारित प्रस्थान समय वर्तमान स्थिति
    6E 2506 दिल्ली 06:35 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 6164 श्रीनगर 08:05 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 514 हैदराबाद 10:20 बजे रवाना हुई
    6E 127 हैदराबाद 11:00 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 1427 शारजाह 12:00 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 6344 कोलकाता 12:55 बजे अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 6288 श्रीनगर 13:15 बजे (1:15 बजे) अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 478 बेंगलुरु 16:15 बजे (शाम 4:15 बजे) अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 5188 दिल्ली 19:05 बजे (शाम 7:05 बजे) अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 278 मुंबई 22:25 बजे (रात 10:25 बजे) अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 5215 दिल्ली 22:50 बजे (रात 10:50 बजे) अज्ञात समय के लिए शेड्यूल
    6E 6129 पुणे 23:50 बजे (रात 11:50 बजे) अज्ञात समय के लिए शेड्यूल

     

    फ्लाइट नंबर गंतव्य से लैंडिंग का समय स्थिति
    6E 721 पुणे सुबह 05:15 बजे लैंड हुई
    6E 495 हैदराबाद सुबह 09:25 बजे लैंड हुई
    6E 5063 दिल्ली सुबह 10:00 बजे लैंड हुई
    6E 106 अहमदाबाद सुबह 10:10 बजे लैंड हुई
    6E 6288 बेंगलुरु दोपहर 12:17 बजे लैंड होने का अनुमान है