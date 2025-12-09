अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानों का संचालन फिर से शुरू, 12 में से 4 फ्लाइटें लैंड; यात्री अभी भी परेशान

अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगी हैं।

हाल के दिनों में तकनीकी समस्याओं और ऑपरेशनल अव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द या देरी से चल रही थीं, लेकिन अब रनवे पर इंडिगो विमानों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है।

विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी व्यवस्था को पटरी पर आने में अभी कुछ समय लगेगा और संभावना है कि 10 दिसंबर तक इंडिगो का संचालन पूरी तरह सामान्य स्थिति में लौट आएगा।

एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतसर आने वाली 12 निर्धारित इंडिगो उड़ानों में से 4 फ्लाइटें सफलतापूर्वक लैंड कर चुकी हैं, जबकि एक और फ्लाइट के दोपहर बाद लैंड होने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

हालांकि सात उड़ानें अब भी प्रभावित हैं, जिसके कारण यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगड़ गई हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार की स्थिति झेलनी पड़ रही है।

इसी तरह, अमृतसर से प्रस्थान करने वाली उड़ानों में भी धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है। सोमवार सुबह 10 बजे हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट उड़ान भर चुकी है और एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार उम्मीद है कि शाम तक चार और उड़ानें रवाना हो सकती हैं। एयरलाइन की टीम शेड्यूल को स्थिर करने में जुटी हुई है ताकि आगे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।