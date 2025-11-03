अमृतसर में बेअदबी का मामला, मजदूर ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर फेंका चप्पल; चार काबू

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के गांव शहूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। गांव निवासी मेजर सिंह के घर में अखंड पाठ का आयोजन चल रहा था। जानकारी के अनुसार, सुबह तीन बजे पाठ कर रहे ग्रंथी सिंह के सामने बैठे एक प्रवासी मजदूर ने अचानक गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर चप्पल फेंक दी। इस हरकत से पाठ कर रहे ग्रंथी सिंह और मौजूद संगत स्तब्ध रह गई।

परिवार ने आरोपी को भगाने की कोशिश की बताया जा रहा है कि घटना के बाद मेजर सिंह के परिवार ने मामले को दबाने का प्रयास किया और आरोपी मजदूर को मौके से भगा दिया। हालांकि, ग्रंथी सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी को दी।