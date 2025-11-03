Language
    अमृतसर में बेअदबी का मामला, मजदूर ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर फेंका चप्पल; चार काबू

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    अमृतसर के शहूरा गांव में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। एक अखंड पाठ के दौरान, एक मजदूर ने गुरु ग्रंथ साहिब की ओर चप्पल फेंक दी। परिवार ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन ग्रंथी सिंह ने सत्कार कमेटी को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी मजदूर और परिवार के तीन सदस्यों को हिरासत में ले लिया है, और मामले की जांच जारी है।

    अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, तीन लोग हिरासत में।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के गांव शहूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। गांव निवासी मेजर सिंह के घर में अखंड पाठ का आयोजन चल रहा था।

    जानकारी के अनुसार, सुबह तीन बजे पाठ कर रहे ग्रंथी सिंह के सामने बैठे एक प्रवासी मजदूर ने अचानक गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर चप्पल फेंक दी। इस हरकत से पाठ कर रहे ग्रंथी सिंह और मौजूद संगत स्तब्ध रह गई।

    परिवार ने आरोपी को भगाने की कोशिश की

    बताया जा रहा है कि घटना के बाद मेजर सिंह के परिवार ने मामले को दबाने का प्रयास किया और आरोपी मजदूर को मौके से भगा दिया। हालांकि, ग्रंथी सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी को दी।

    सूचना मिलते ही सत्कार कमेटी के प्रधान तरलोचन सिंह सोहल और बाबा सतनाम सिंह अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    लोपोके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मजदूर के साथ ही मेजर सिंह और उसके परिवार के दो अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।