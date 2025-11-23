Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में अवैध तस्करी की कोशिश नाकाम, बॉर्डर पर बीएसएफ ने मार गिराए तीन पाकिस्तानी ड्रोन

    By Nitin Dhiman Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    अमृतसर सीमा पर बीएसएफ ने तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन ड्रोन बरामद किए। ये ड्रोन रोरनवाला खुर्द, धनोए खुर्द और आईसीपी अटारी परिसर से मिले। बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग के इनपुट पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक उपकरणों और खुफिया नेटवर्क से पाकिस्तानी तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। सीमा पर ड्रोन घुसपैठ के प्रति जीरो टालरेंस नीति जारी रहेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीएसएफ ने अमृतसर बॉर्डर पर तीन ड्रोन किए निष्क्रिय।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए अवैध तस्करी और घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बीएसएफ ने अमृतसर सीमा पर तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन ड्रोन बरामद किए। सभी ड्रोन तकनीकी प्रतिरोधी प्रणालियों और सटीक खुफिया जानकारी की मदद से निष्क्रिय किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएसएफ के मुताबिक बरामद ये ड्रोन रोरनवाला खुर्द, धनोए खुर्द और आईसीपी अटारी परिसर से बरामद किए गए। बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग के इनपुट पर जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे नाकाम किया। बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों, पैनी निगरानी और मजबूत खुफिया नेटवर्क के कारण एक बार फिर पाकिस्तानी तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि सीमा पर ड्रोन घुसपैठ के प्रति जीरो टालरेंस नीति जारी रहेगी।